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鼎泰豐最好吃的不是小籠包？ 「1品項」脫穎而出：被耽誤了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示第一次吃鼎泰豐，印象最深的不是小籠包，引起熱議。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
有網友表示第一次吃鼎泰豐，印象最深的不是小籠包，引起熱議。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

一名網友昨（8）日在PTT以「第一次吃鼎泰豐，印象最深的是哪道菜？」為題發文表示，他第一次吃鼎泰豐本店最有印象的不是小籠包，而是認為原盅雞湯最好吃，第二好吃的是排骨蛋炒飯，而原PO也好奇其他網友第一次吃鼎泰豐，對哪道菜印象最深刻。

貼文一出，多數人點名炒飯最美味，「炒飯」、「排骨炒飯」、「炒飯＋1」、「蛋炒飯」、「炒飯跟酸辣湯」、「小籠包跟排骨蛋炒飯真的強」、「被小籠包耽誤的炒飯店」、「炒飯感覺怎麼吃都不夠」、「炒飯好吃」、「炒飯也是一絕」、「蝦仁炒飯」。

也有不少人喜歡紅油抄手，「紅油抄手」、「蝦仁紅油抄手，醬好吃」、「蝦仁紅油抄手＞排骨炒飯」、「鼎泰豐最好吃的是紅油抄手」、「紅油抄手的醬，讓我懷疑以前吃的是什麼」。

還有網友認為上述兩個品項搭在一起是絕配，「抄手，真的好吃，醬汁淋炒飯又是一絕」、「炒飯淋上紅油抄手，有夠下飯」、「紅油抄手拌排骨炒飯吃，絕了」、「抄手醬淋炒飯」、「抄手醬淋炒飯真的超好吃」。

另外雞湯、豆苗、甜的包子也深受好評，「第一次吃也是原盅雞湯有印象」、「難得，終於有跟我一樣會說雞湯的」、「小時候第一次吃是覺得雞湯」、「炒豆苗」、「絕對是炒豆苗」、「豆苗」、「巧克力小籠包」、「芋泥小籠包」、「芝麻包」、「黃金流沙包」、「流沙包」。

其他品項也紛紛上榜，「肉粽，鼎泰豐的粽子沒幾家比它好吃，真心」、「加一道油豆腐細粉」、「我很愛他們的菜肉餛飩湯」、「雪菜肉絲麵」、「酸辣湯」、「八寶飯」、「牛肚上面的蒜酥」、「絲瓜湯包」、「小黃瓜，很好吃」。

鼎泰豐

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