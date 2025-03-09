移工身上都有香味？她怨又濃又刺鼻 網曝原因：這是禮貌

在通勤時有遇過香水味很重的移工嗎？一名女網友在Dcard提問，為什麼移工們身上總有很濃的香水味，她表示近日搭公車剛好旁邊都是移工，過度刺激的味道讓她非常難受。文章下有網友回覆，「對他們來說噴香水是禮貌，所以要噴得很明顯」。

原PO表示搭公車時剛好有幾位女性移工坐不同位子，本身有鼻子過敏的她，很煩惱要坐哪才能避開，且坦言一直聞到香水味讓人很不舒服，雖然不是臭味，但香味太濃沒辦法接受，想問一下為什麼這些國家的人都習慣要用很重的香味。

有網友透露，「有問過越南朋友，朋友說那是她們的國民沐浴乳味，跟熊寶貝的地位一樣」、「他們很愛有香味的洗衣精、肥皂、洗髮精，洗完之後聞起來很香就覺得很棒」、「東南亞那邊的人很多體味都很重，所以他們都會用味道很重的沐浴乳、香水等等蓋過去」、「看到電視節目的專題報導有介紹過，身體保持香香的好像是他們的文化」。

也有人分析「他們有可能也覺得台灣人身上味道不好聞，只是我們自己早就熟悉台灣人的味道才聞不到，同理心看待吧」、「搞不好他們覺得我們無色無味才奇怪」、「台灣也一堆人噴香水自，以為很香啊」；還有人吐槽，「比起有些體味重又不洗澡的台灣人，我寧肯聞廉價香」。