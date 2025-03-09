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帶青蛙看診忘取名！女友隨手填4字 網笑翻：又是諧音梗

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友帶青蛙去看獸醫，女友隨手將其取名為「瓦達西蛙」。示意圖／ingimage
有網友帶青蛙去看獸醫，女友隨手將其取名為「瓦達西蛙」。示意圖／ingimage

寵物」是某些人一生中最好的朋友，因此主人通常會幫牠取一個意義非凡的名字，不過也常會有人忘記命名，直接省略這個步驟。有位男網友表示自己養了隻沒取名的青蛙，某天帶去看獸醫時，女友隨手在病歷表中填入4個字，引起全場關注，也讓原PO感到很尷尬。

一名網友在Dcard上發文，詢問大家「你們的寵物都有名字嗎？」他表示自己日前帶青蛙去看獸醫，因當初認為牠聽不懂人話，所以從未幫蛙取名，而當護士拿出病歷表，女友便隨手在紙上填寫了「瓦達西蛙」（日文音『我是…』之意）4個字，無厘頭的命名瞬間引發全場關注，也讓原PO感到很尷尬。

原PO還補充，女友平時也愛亂幫家中的寵物取名字，例如貓咪叫「梅狸貓」（沒禮貌）、烏龜叫「卡哇邦嘎」（忍者龜的口頭禪），讓他感到相當不解，「真的會有人這樣取嗎？」

貼文曝光後，笑翻一票網友，「我覺得超級可愛」、「瓦達西蛙也太好笑，哈哈哈哈」、「感覺櫃檯姊姊看到會偷笑」、「超好笑！第一次還沒get到，直到我默念了一次，太有才了」、「下一隻蛙可以叫傻蛙低卡（與泰國『你好』同音）」、「你女朋友簡直是取名天才」。

不少人也搶著分享自己有趣的寵物名，「我把貓咪取名叫小狗，護士聽到還懷疑了一下」、「我之前養的母鴨，叫薑母」、「我們家的貓叫WIFI，有時收訊不好我就會去把牠拍醒」、「我的話會立刻取『今天看診免費』」、「整串的名字看下來，突然覺得當獸醫櫃檯恥力也要很大」。

名字 寵物 獸醫 青蛙

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