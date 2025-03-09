男跟吃素朋友出國很後悔「超麻煩」 網卻不挺：你問題更大

有些人可能因為環境保護、宗教因素等，習慣吃素食。近日一名網友抱怨，他跟朋友出國，因為其中一人吃素，搞得大家餐餐都必須配合對方找餐廳，相當麻煩。沒貼到貼文曝光後，留言卻幾乎不領情，認為原PO的問題更大。

原PO昨（8）日在Dcard發文指出，前陣子有幾位朋友要去日本關西，因為他也想去，所以拜託朋友們讓自己跟，最後大家一起出遊，想不到正是噩夢的開始。

原PO表示，此次日本行一共六人出遊，其中一位吃素，簡稱A男，對方是蔥、蒜、韭菜、洋蔥都不吃的類型，所以每次看到自己很想吃的餐廳，其他朋友都會反駁，稱A男這樣會沒東西吃，又說他們有事先找好餐廳，「他們就為了A男，很多東西都不能吃，A男自己怎麼不會不好意思，造成人家這麼麻煩」。

旅行到了第三天，原PO實在受不了，直接叫A男自己去吃飯，省得大家都要配合，沒想到幾個朋友全部站在A男那邊，叫原PO乾脆自己去吃。原PO不滿表示，由於自己不會日文，最後只好默默配合其他人，但回台後越想越不爽，「明明A男就是少數人，為什麼要壓低姿態配合他？」、「以後出國如果還有素食者，真的奉勸大家別去，不然很麻煩」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「看完整篇，我覺得麻煩的是你，而不是有人吃素」、「他們應該是想跟A男出國，可是不想跟你出國」、「人家沒找你，你硬要跟的話就配合點 」、「大家都可以配合他吃素，你硬要跟還不願意配合，到底幹嘛去，要你自己去吃又不要」。

也有過來人指出，男友同樣習慣吃素，兩人很常去日本玩，「日本素食餐廳很難找沒錯，但因為他是我男友，我很願意跟他去嘗試不同的素食餐廳，但如果一般朋友吃素，我可能就不會太常約他出門或出國玩，真的很麻煩。結論：你們的關係不夠好、你把自己看得太重要了」。