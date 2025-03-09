男自爆不刷牙卻「幾乎沒蛀過」 網搖頭：30歲後就知道

近日一名網友透露自己多年來不刷牙，卻幾乎不蛀牙，反而一旦開始刷，就會蛀牙。貼文曝光後，也引起網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，「我知道各位可能覺得我很噁心，但是我只有幼稚園會刷牙，直到大學才知道別人會習慣刷牙，我只會清水漱口」。後來原PO在大二時開始刷牙，沒想到三個月後竟蛀牙，之後也讓他心生恐懼，不敢再刷。

原PO強調，大學以前吃甜食，直到畢業多年後，都沒遇過牙痛或需要根管治療的情況，甚至定期洗牙時，也沒被發現蛀牙過，雖然自己現在很少吃甜食了，但口腔依然健康。至於為何會有這種狀況，他也不明白，但不建議別人效仿這種做法。

對此，底下網友紛紛表示，「Bro（兄弟）的口腔環境惡劣到菌都活不下去」、「噁！我感受到滿滿的牙菌斑與舌苔」、「好噁心，嘴巴一定臭死，自己聞不到，別人也懶得提醒你，但你最好每半年去洗牙，這是常識」、「什麼樣的人才有不刷牙的習慣」、「隔著螢幕都能感受到你的口腔輻射」。

也有人表示，「你確定你的牙齒健康嗎？不會痛不代表沒蛀牙。我一個朋友也不愛刷牙，他的牙齒看起來是尖的（蛀掉），他也沒抱怨牙齒痛」、「你以為牙齒會有的問題只有蛀牙嗎？等你差不多30歲～40歲後就知道了，牙周病沒辦法治癒只能維持，建議你還是從現在開始刷牙比較好」、「我的牙醫跟我說，會蛀牙的人比較不會牙周病，會牙周病的人比較不會蛀牙，你可能剛好是那個容易牙周病的人」。

另外還有網友說，「好神奇，我也認識過一個只有白天刷牙的，她牙齒看起來很整齊漂亮，她也說自己沒蛀過牙，這什麼神仙眷顧的體質」。