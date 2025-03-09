快訊

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

重要關鍵是「擁有未來」 專家揭想健康長壽的最大祕訣

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

好滋味不見了？他問維力炸醬麵味道是否變了 一票人推：改吃綠色版本

聯合新聞網／ 綜合報導
說到台灣經典泡麵，不少人會想到「維力炸醬麵」。示意圖／ingimage
說到台灣經典泡麵，不少人會想到「維力炸醬麵」。示意圖／ingimage

說到台灣經典泡麵，不少人會想到「維力炸醬麵」，不過近日有網友表示，覺得泡麵的味道好像變了，聞起來多了一些死鹹的醬油味，難道是配方改變了嗎？貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文指出，自己吃維力炸醬麵通常是用泡的吃法，但最近發現味道不如以往那麼香，不僅聞起來偏死鹹醬油味，嘗起來味道一般般。不過他也指出，如果是用煮的方式，再加入湯粉調味包，比較符合從前那股好滋味。

貼文曝光引起熱議，「自從不用豬絞肉，用豆醬就不行了，已經快20年有了」、「覺得是少了豆瓣醬香味跟鮮味，所以變得很死鹹」、「我覺得碗麵的都有個味道，還是袋裝好吃」、「乾吃一直都是死鹹的味道，我家都吃湯的」、「難怪，我想說以前我愛得要死，怎麼現在吃起來不覺得怎麼樣」。

其中有位網友表示，外公以前是負責維力配方環節的主管，所以小時候總是有半人高的維力泡麵在家煮，那時候的配方是真材實料的，「沒辦法，維力自從把公司賣掉後，為了壓縮成本，配方與材料跟以前完全不能比」。

不過也有人認為，泡麵的味道還是很不錯，「沒變啊！是你心變了，叛徒」、「市面上最近有一個湯麵版的維力炸醬麵，感覺吃起來稍微比較像小時候吃到的」、「可以試試看素食的，很好吃」、「試試綠色版本，也許精髓被素食版炸醬麵偷走了」、「我都吃辣的，好吃」。

Dcard 泡麵 維力炸醬麵

延伸閱讀

旅日搭地鐵1行為「讓日本人難受捂鼻」！他怒批：丟台灣人的臉

出國訂飯店會選「含早餐方案嗎」？過來人曝3衡量標準

全聯「神級冰品」特價199元！婆媽瘋搶購：1口味超熱門

每天工作爆量「月薪卻不到3萬」！過來人見職業搖頭：很吃虧

相關新聞

男自爆不刷牙卻「幾乎沒蛀過」 網搖頭：30歲後就知道

近日一名網友透露自己多年來不刷牙，卻幾乎不蛀牙，反而一旦開始刷，就會蛀牙。貼文曝光後，也引起網友熱議。

好滋味不見了？他問維力炸醬麵味道是否變了 一票人推：改吃綠色版本

說到台灣經典泡麵，不少人會想到「維力炸醬麵」，不過近日有網友表示，覺得泡麵的味道好像變了，聞起來多了一些死鹹的醬油味，難道是配方改變了嗎？貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

帶青蛙看診忘取名！女友隨手填4字 網笑翻：又是諧音梗

「寵物」是某些人一生中最好的朋友，因此，主人通常會幫牠許下一個意義非凡的名字，不過，也常會有人忘記命名，直接省略這個步驟。有位男網友表示自己養了隻沒取名的青蛙，某天帶去看獸醫時，女友隨手在病歷表中填入4個字，引起全場關注，也讓原PO感到很尷尬。

去南韓玩小心五大地雷 觸犯這一事恐挨罰2400元

南韓旅遊注意！經常分享南韓旅遊資訊的Threads帳號「Deep in Korea」，近日分享去南韓一定要避免的五大禁忌，包括「公車不能飲食也不能攜帶飲料」、「在超商外不可喝酒」等，掀起底下留言區熱烈討論。

洗衣機用20年沒壞過！千人共鳴喊「沒機會換新」：講完就危險了

有時候大型家電很容易壞掉，讓人很困擾又要花大錢買新的。不過有一名網友指出，家裡的洗衣機已經買了20年了，每天至少會用1次以上，但是卻從來沒故障過，文章一出後，引起不少網友共鳴。

出國訂飯店會選「含早餐方案嗎」？過來人曝3衡量標準

你出國習慣睡到自然醒，還是喜歡早起吃早餐呢？一名網友好奇，大家出國旅遊訂旅館時，會選擇有附早餐的方案嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。