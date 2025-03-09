好滋味不見了？他問維力炸醬麵味道是否變了 一票人推：改吃綠色版本

說到台灣經典泡麵，不少人會想到「維力炸醬麵」，不過近日有網友表示，覺得泡麵的味道好像變了，聞起來多了一些死鹹的醬油味，難道是配方改變了嗎？貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文指出，自己吃維力炸醬麵通常是用泡的吃法，但最近發現味道不如以往那麼香，不僅聞起來偏死鹹醬油味，嘗起來味道一般般。不過他也指出，如果是用煮的方式，再加入湯粉調味包，比較符合從前那股好滋味。

貼文曝光引起熱議，「自從不用豬絞肉，用豆醬就不行了，已經快20年有了」、「覺得是少了豆瓣醬香味跟鮮味，所以變得很死鹹」、「我覺得碗麵的都有個味道，還是袋裝好吃」、「乾吃一直都是死鹹的味道，我家都吃湯的」、「難怪，我想說以前我愛得要死，怎麼現在吃起來不覺得怎麼樣」。

其中有位網友表示，外公以前是負責維力配方環節的主管，所以小時候總是有半人高的維力泡麵在家煮，那時候的配方是真材實料的，「沒辦法，維力自從把公司賣掉後，為了壓縮成本，配方與材料跟以前完全不能比」。

不過也有人認為，泡麵的味道還是很不錯，「沒變啊！是你心變了，叛徒」、「市面上最近有一個湯麵版的維力炸醬麵，感覺吃起來稍微比較像小時候吃到的」、「可以試試看素食的，很好吃」、「試試綠色版本，也許精髓被素食版炸醬麵偷走了」、「我都吃辣的，好吃」。