去南韓玩小心五大地雷 觸犯這一事恐挨罰2400元
南韓旅遊注意！經常分享南韓旅遊資訊的Threads帳號「Deep in Korea」，近日分享去南韓一定要避免的五大禁忌，包括「公車不能飲食也不能攜帶飲料」、「在超商外不可喝酒」等，掀起底下留言區熱烈討論。
「Deep in Korea」在Threads發文指出，「身為住在南韓N年的小編，每當在南韓看到有外國人這麼做的時候，就會為他們捏把冷汗」。小編分享的五大地雷行為包括：
一、禁止室內、邊走邊抽菸
即使是在戶外，吸菸也並非隨處可為，只有在指定的吸菸區才能抽菸，否則會被處以最高10萬韓幣的罰款（約2400台幣）。
二、未經他人同意，不擅自拍攝他人
在南韓販售的iPhone內建相機功能是無法關閉快門聲音的，這是為了避免偷拍的情況發生。
三、選擇外帶就不可內用
南韓的咖啡店會明確區分內用與外帶，選擇外帶後，記得不能在店內用餐，否則店員可能會要求你離開。
四、超商店內外不可飲酒
雖然很多韓劇會出現人們在超商外喝酒的情節，但實際上在南韓的超商內外都不允許飲酒。儘管不會面臨罰款或刑事責任，但店員會要求你離開，甚至有可能報警。
五、公車上不能飲食也不能攜帶飲料
這是小編親身經歷的事情，他原本以為只要不在公車上吃東西就沒問題，但其實手上拿著飲料也是不行的！因此，購買飲料的時機要特別注意，最好在搭公車之前避免購買。
貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我如果早點看到你的第五點就好了，因為開放式飲料被拒載兩次」、「剛從首爾回來，針對第一點有疑慮。戶外不能隨便抽菸，但逛弘大老是在聞二手菸啊！閃都閃不掉」、「可是我剛去完南韓， 一堆人一邊走一邊抽菸，尤其是老人」、「一堆人吐痰，我還以為他們的馬路是痰盂」、「第一跟第四點，一堆南韓人在做」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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