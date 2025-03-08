洗衣機用20年沒壞過！千人共鳴喊「沒機會換新」：講完就危險了

有時候大型家電很容易壞掉，讓人很困擾又要花大錢買新的。不過有一名網友指出，家裡的洗衣機已經買了20年了，每天至少會用1次以上，但是卻從來沒故障過，文章一出後，引起不少網友共鳴。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，家裡的洗衣機是2005年買的，到現在已經使用20年了，每天都會使用1-3次，到現在都沒有壞掉故障過，因此也沒有維修過，就跟剛買的時候一樣好用，原PO對此感到相當驚訝，因為很多朋友洗衣機壽命沒幾年就壞了。

此文一出後，引起不少網友共鳴，很多人也說，「我高中時，媽媽買的洗衣機，30年過了，我媽媽走了，洗衣機依然為我哥服務著」、「越簡單壽命越長」、「以前的東西很耐用」、「我也是這台一模一樣的，大學用到現在還在用，18年了」、「我用過這一款超好用的」。

也很多人開玩笑回應，「千萬不要說這種話洗衣機會聽到」、「當你發這個文的時候，就要注意了！他最近應該會壞了」、「不能誇不能誇的」、「噓！不能讓洗衣機聽到！會馬上壞掉！」、「但以前的電器怎麼咒都不壞...現在的電器有靈魂，我覺得屢試不爽...常講完沒多久就鬧個脾氣」、「講了之後，沒多久就會壞了，可以開始看新的了」。