出國訂飯店會選「含早餐方案嗎」？過來人曝3衡量標準
你出國習慣睡到自然醒，還是喜歡早起吃早餐呢？一名網友好奇，大家出國旅遊訂旅館時，會選擇有附早餐的方案嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT女版發起旅遊話題，好奇問大家「出國旅遊訂旅館時，會選擇有附早餐的方案嗎？」。
貼文一出後，多數網友都認為「以價格、行程、附近是否有美食商圈」這3大情況來衡量，紛紛表示「看你要睡到幾點以及附近有沒有其他選擇」、「價差沒有很大的話會訂，感覺吃得比較健康」、「不趕行程的話，我通常建議去外面吃啦」、「附近很多美食就不需要」、「最多只會想吃一天，其他天會想吃外面的餐廳」、「如果周邊有很多美食想嘗試，那飯店就沒必要一定要有早餐」。
此外，也有不少網友指出旅行國家也很重要，回應「美國覺得不用，因為我遇過的不好吃」、「美國千萬不要」、「歐洲會訂，大多沒什麼早餐店」、「歐洲的話，我會選含早餐」、「日韓當然要！不然都出國了還超商早餐」、「日本早餐超屌」、「日本的可以訂吧，好吃耶」。
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