被披薩耽誤！老饕推必勝客1餐點超美味：一試成主顧

必勝客是台灣知名披薩店，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，近期吃了必勝客的紙包義大利麵，驚呼「原來必勝客的義大利麵這麼頂，根本被披薩耽誤的義大利麵店」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，周末和朋友聚餐，朋友點了必勝客的義大利麵，讓他相當傻眼，不認為披薩店的義大利麵會有多好吃，沒想到試吃一口後驚為天人，肉也給的相當大塊，讓他大讚「是被披薩耽誤的義大利麵店」。

貼文一出後，吃過的網友也大推，紛紛表示「真的意外好吃」、「這我吃過，真的猛」、「真的蠻好吃，干貝鱈魚白醬義大利麵滿推的」、「我點青醬也吃得很開心」、「真的！我也覺得義大利麵意外好吃！」、「肉量給的超多！而且還有乳酪塊」。

不過，也有部分網友點出缺點，回應「好吃歸好吃，但價格太高了」、「如果能降價一成滿有吸引力的」、「是不錯吃，但有點貴，而且量少，男生吃不飽」、「我吃完之後還要再吃一塊炸雞才會飽」。