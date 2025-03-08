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去日本別買1飲料！他狂掃5盒超後悔「四物的味道」 一票網友爆共鳴
台灣人非常喜歡去日本，一名網友分享，近期在日本買了5盒星巴克「櫻花草莓拿鐵」口味的即溶咖啡，沒想到不但不好喝，味道還很像四物。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「大阪自由行新手指南」表示，千萬別買星巴克新出的「櫻花草莓拿鐵」即溶咖啡，原以為喝起來是草莓風味的拿鐵，實際上喝起來卻是四物口味，讓他無奈表示「本來想買10盒，幸好我只買5盒」。
貼文一出後，多數網友都表示「真心提醒，看到有櫻花的食品，真的不要買，味道都怪到不行！不管包裝多美都不要買，看到請直接避雷」、「櫻花食物真的會毀掉一切」、「我也泡了一杯，光是味道我就沒辦法喝下去，算是雷啊」、「櫻花做成任何食物都很可怕」、「去年帶回來泡了喝一口，就放在櫃子裡邊角落裡」。
此外，也有不少網友分享踩雷經驗，指出「上周去日本到巧克力店，他們有期間限定櫻花味，員工給我吃了一顆，難吃到我臉形扭曲，目前對所有櫻花味的東西都感覺害怕」、「我是買星巴克當季飲品櫻花蜜桃，喝起來是感冒藥水，喝一口就嚇到」、「我上週有親自在大阪的星巴克喝過，真的是連我兒子都覺得難以入口，就是有說不出的奇妙味道」。
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