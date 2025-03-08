快訊

「害怕電椅和注射！」美15年來首度執行槍決 記者直擊伏法過程

57分鐘關鍵錄音檔曝光！被董事長「就近監管」雲云技術長嘆：人之將死其言也善

聽新聞
0:00 / 0:00

去日本別買1飲料！他狂掃5盒超後悔「四物的味道」 一票網友爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在日本買了5盒星巴克「櫻花草莓拿鐵」口味的即溶咖啡，沒想到不但不好喝，味道還很像四物。圖/取自amazon
一名網友分享，近期在日本買了5盒星巴克「櫻花草莓拿鐵」口味的即溶咖啡，沒想到不但不好喝，味道還很像四物。圖/取自amazon

台灣人非常喜歡去日本，一名網友分享，近期在日本買了5盒星巴克櫻花草莓拿鐵」口味的即溶咖啡，沒想到不但不好喝，味道還很像四物。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「大阪自由行新手指南」表示，千萬別買星巴克新出的「櫻花草莓拿鐵」即溶咖啡，原以為喝起來是草莓風味的拿鐵，實際上喝起來卻是四物口味，讓他無奈表示「本來想買10盒，幸好我只買5盒」。

貼文一出後，多數網友都表示「真心提醒，看到有櫻花的食品，真的不要買，味道都怪到不行！不管包裝多美都不要買，看到請直接避雷」、「櫻花食物真的會毀掉一切」、「我也泡了一杯，光是味道我就沒辦法喝下去，算是雷啊」、「櫻花做成任何食物都很可怕」、「去年帶回來泡了喝一口，就放在櫃子裡邊角落裡」。

此外，也有不少網友分享踩雷經驗，指出「上周去日本到巧克力店，他們有期間限定櫻花味，員工給我吃了一顆，難吃到我臉形扭曲，目前對所有櫻花味的東西都感覺害怕」、「我是買星巴克當季飲品櫻花蜜桃，喝起來是感冒藥水，喝一口就嚇到」、「我上週有親自在大阪的星巴克喝過，真的是連我兒子都覺得難以入口，就是有說不出的奇妙味道」。

咖啡 日本 星巴克 櫻花 草莓

延伸閱讀

台灣為何很少韓式炸雞店？一票網友曝最大硬傷：不如鹽酥雞

好市多新神物只要45元！會員狂掃貨：CP值超高

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

便宜又好吃！東京超市便當成搶手貨 80種口味狂吸外籍消費者

相關新聞

出國訂飯店會選「含早餐方案嗎」？過來人曝3衡量標準

你出國習慣睡到自然醒，還是喜歡早起吃早餐呢？一名網友好奇，大家出國旅遊訂旅館時，會選擇有附早餐的方案嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

被披薩耽誤！老饕推必勝客1餐點超美味：一試成主顧

必勝客是台灣知名披薩店，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，近期吃了必勝客的紙包義大利麵，驚呼「原來必勝客的義大利麵這麼頂，根本被披薩耽誤的義大利麵店」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

去日本別買1飲料！他狂掃5盒超後悔「四物的味道」 一票網友爆共鳴

台灣人非常喜歡去日本，一名網友分享，近期在日本買了5盒星巴克「櫻花草莓拿鐵」口味的即溶咖啡，沒想到不但不好喝，味道還很像四物。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

吃過一次就愛上！他大讚1庶民美食「讓人滿足」 過來人：小時候當早餐

台灣有不少傳統庶民美食，鍋燒意麵就是其中之一。有網友表示自己平時不太會點鍋燒意麵來吃，但偶然吃過一次後，驚覺非常美味，貼文也吸引不少喜愛鍋燒意麵的老饕們留言認同。

她好奇方向盤換一造型「比較好用嗎？」 眾人搖頭：超級危險

不少愛車族會將自己的車子做一些改裝，其中還包括更換方向盤。有一名女網友分享一張照片，當中駕駛座的方向盤上下是呈現平把狀，她好奇這種造型的方向盤會比較好用嗎？

他見超商自動門外多了手推門 官方曝3功能解疑惑

台灣的超商數量眾多，讓民眾相當依賴，有網友發現南部的超商很常看到「雙層門」，北部很少看到，讓他很好奇這有什麼用途？貼文一出，有內行人在留言區貼出官方解釋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。