吃過一次就愛上！他大讚1庶民美食「讓人滿足」 過來人：小時候當早餐

台灣有不少傳統庶民美食，鍋燒意麵就是其中之一。有網友表示自己平時不太會點鍋燒意麵來吃，但偶然吃過一次後，驚覺非常美味，貼文也吸引不少喜愛鍋燒意麵的老饕們留言認同。

原PO在PTT發文表示，自己沒有很喜歡鍋燒意麵麵條的口感，因此平時不會去點來吃，但幾個月前偶然吃到沙茶豬肉口味的鍋燒意麵，這才發現麵條配上濃郁湯頭其實很入味，吸附湯汁的蓬鬆麵條也很好吃。

日前原PO想再點來回味一下，於是改點「新加坡叻沙鍋燒意麵」，麵與湯頭相輔相成，讓他覺得很滿足。原PO說自己很喜歡各式麵食，但也有部分是下意識會避開的食物，不過在吃過鍋燒意麵後，讓他覺得之後可再多嘗試一些自己之前不太會點來吃的麵類。

貼文讓不少老饕也極力大讚，「以前網咖的鍋燒意麵最好吃」、「以前不懂早餐店怎麼有人點鍋燒意麵，後來才知道超讚的」、「我不喜歡粗麵條，尤其討厭烏龍麵，但意麵這種吸汁的粗麵條口感棒」、「沙茶配意麵超讚」、「以前覺得意麵很軟不愛，但最近覺得變有嚼勁好吃了」、「冬天早上當早餐超爽」、「小時候早餐都吃鍋燒意麵」、「沙茶湯頭的很讚」。

但有網友建議不要多吃，「好吃的代價就是熱量爆表」、「注意熱量攝取」、「雖然好吃但沙茶很肥，吃一個星期胖兩公斤，嚇到了」、「鈉含量爆炸」、「麵是炸的，容易引發發炎」。