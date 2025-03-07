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她好奇方向盤換一造型「比較好用嗎？」 眾人搖頭：超級危險

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇「平把方向盤」是否好用，但不少人認為相當危險。 示意圖／ingimage
原PO好奇「平把方向盤」是否好用，但不少人認為相當危險。 示意圖／ingimage

不少愛車族會將自己的車子做一些改裝，其中還包括更換方向盤。有一名女網友分享一張照片，當中駕駛座的方向盤上下是呈現平把狀，她好奇這種造型的方向盤會比較好用嗎？

從原PO在Dcard分享的照片看到，和一般常見的圓形方向盤比較，照片中的方向盤僅有左右兩邊是呈現圓弧形狀，但上下則是平的，她想問「有人也覺得平把方向盤比較好抓嗎？」

原PO說如果開在高速公路上，兩隻手可以握方向盤下方，這樣手也比較不會痠、太疲累，但不知道這樣的方式遇到緊急狀況時安不安全？

貼文引起熱議，「平把真的好醜」、「妳想要炫耀可以直說欸」、「醜死，像在開貨車」、「常常單手轉方向盤的，試過一次平把就覺得不習慣」、「平把單手轉很卡」、「高速公路要這樣握，乾脆不要握好了！查一下平把的用處好嗎？都買這台車了，結果對車不了解，浪費了這台車」、「個人比較重視材質，握起來舒適最重要」、「平把對我這種肥的人來說是真香，不然每次上下車都一定撞到刮到方向盤底部」。

還有網友認為這種造型方向盤以及手握方式都非常危險，「超級危險」、「正確是兩手抓中間，臨時狀況能應變」、「手抓中間兩側外緣才是正確的，不然緊急閃避妳會來不及唷」、「比較危險，緊急情況若是想抓卻被造型卡到很危險」。

高速公路

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