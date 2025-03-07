他見超商自動門外多了手推門 官方曝3功能解疑惑

台灣的超商數量眾多，讓民眾相當依賴，有網友發現南部的超商很常看到「雙層門」，北部很少看到，讓他很好奇這有什麼用途？貼文一出，有內行人在留言區貼出官方解釋。

從原PO在Dcard分享的照片看到，這間超商有兩層門，內部的是自動門，門打開出來後，外面還多架設了三面玻璃牆，左右兩側都各有門可以開啟。原PO說在南部很常看到超商的門是兩層，電動門外還多做了一個空間，這在台北很少見，因此很好奇有什麼作用？

貼文一出，不少人都認為主要是用來防風，「以前聽過還有一種說法是因為某些地方的風比較大、怕把自動門吹壞，所以額外做個防護」、「風大啊，海線的超商常常有這種設計」、「在靠近海邊的超商也能看到，或者是比較空曠地區的超商也是」、「澎湖的7-11跟全家幾乎都有做哦，因為東北季風」、「我們台中海線因為海口風比較大，超商都是設計這種門，新竹九降風很大也是ㄧ樣設計這種門」。

還有網友透露其他用途，「防止過多冷氣跑出去浪費掉（省電）」、「單純只是為了節省電費而已」、「撞進去有緩衝區間，不用賠那麼多」、「防小偷？還可以分流進出」、「增加門口進出流量啊，人多的時候功能就很明顯了」、「可以減低一點蟲！尤其是鄉下附近有種東西的地方，中間擺吸引蟲的東西」、「防塵也是一個點，灰塵真的少很多」、「應該是防風防蟲，這種設計都在路大條、山路、常有大風的地方」。

留言區還有網友貼出超商的官方解答，「兩道門設計名稱為『風除室』，而其設計可以分成3大功能，分別是提升環境衛生、防蒼蠅落麈、防冷氣外泄節能等」。

《聯合新聞網》也曾報導過「風除室」的功用，「風除室是為了減少冷氣外洩，估計能幫單店年省超過一萬度電」。