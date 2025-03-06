服飾飽和了？她嘆創業賣衣服好累 過來人：行銷自己很重要

創業做「網拍」需要注意什麼呢？一名女網友發文，稱她去年二月開始在網路上賣衣服，一開始賣的不錯，但下單數量卻不停下降，讓她質疑服飾市場是否已經「飽和」，直呼創業好累。對此，網友建議一定要「行銷自己」，打造品牌識別。

一名女網友在Dcard發文，表示她從去年二月開始在網路上賣衣服，剛開始有很多人下單，雖然買氣不算穩定但很有成就感。不料隨著時間推移，下單數量明顯降低，想破腦袋也想不出該怎麼調整，更懷疑是服飾市場「飽和」了，大家買衣服都在固定的廠商下單。原PO也開始考慮去拍短影音，或透過「直播」的方式推銷自己的商品，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有過來人建議行銷自己，建立品牌識別很重要，「影音直播都可，先對自己做行銷，意思是行銷自己（重口才），打造自己的品牌識別，年齡層展現出來。顧客的關係很重要，思考如何再讓他們做回購和可創造的通路」、「賣東西要先找到買家，要鎖定客群，打造自己與他人的差異出來」。

也有同行分享行銷方法，「同樣是做服飾網拍的，個人認為社群媒體流量是目前的趨勢，而那個流量來源如果是妳本人的最好。因此短影音絕對要做，社群也必須經營，現在人買衣服，很多是基於對妳的品味以及真人的互動感、信任感」、「直播用臉書感覺比較好，很多人沒用IG、抖音，直播要每週固定時間，而且要堅持下去」。

也有網友分析消費習慣的改變，「我自己本身是從事紡織相關產業，自從疫情過後，服裝市場有了非常大的轉變，人們對於服裝的消費意願、消費模式都改變了，尤其國外的影響更大，很多服裝零售商，都開始縮減規模、裁員甚至關店」。