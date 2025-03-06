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「不婚不生」真快樂？他見姑姑中年失業陷焦慮 網看問題：無關單身

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的小姑姑一直沒結婚，40歲時因故離職，開始焦慮未來。示意圖／ingimage
一名男網友的小姑姑一直沒結婚，40歲時因故離職，開始焦慮未來。示意圖／ingimage

「不婚不生」真的會快樂嗎？一名男網友發文，稱他的小姑姑一直沒結婚，薪水不錯，生活自由自在，經常出國到處玩，但40歲時因故離職，開始焦慮未來，後來在爸爸幫助下找到新工作，也買了房子。這件事讓原PO反思不婚不生的「孤單人生」，是否真的快樂。

一名男網友在Dcard發文，表示他的小姑姑一直沒結婚，薪水還不錯，年薪有70幾萬，常常出國到處玩，生活自由自在，很符合「新時代女性」的目標。但在姑姑40歲時遭遇職場變故，辭職後開始焦慮未來，直問該怎麼辦，老了沒工作房東願意租房給她嗎？沒有老公也沒有小孩，以後老了「生病」怎麼辦？還好爸爸的公司有缺人，順利幫助她找到工作，現在做了十幾年也快退休了，並存錢買了一間小房子。

原PO開始反思「不婚不生」是否真的快樂。現在很多人主張不婚不生，享受人生，認為不用結婚買房，陪伴可以靠朋友，但當年紀越來越大，朋友們都陸續結婚生子，能夠陪你的朋友只會越來越少，過年過節的時候大家都是優先陪家人，單身的人只能孤單一個人，這種「孤單人生」真的比較好嗎？

此文一出，不少網友認為單身跟中年失業無關，是「錢」的問題，「講了一堆工作和金錢觀的事情，沒有一項跟單身有關，跟不婚不生沒有相關聯」、「她結婚有小孩是可以阻止中年失業跟公司倒閉嗎？這跟成家有何關聯，該遇到還是會遇到」、「你姑姑的問題不是不婚不生，而是沒房沒錢」、「有無婚姻或子女不是關鍵，有沒有錢才是重點，獨居老人我看多了，中高齡離異等於婚姻無法走完一輩子，兒女養大成人也未必保證陪伴奉養妳，到頭來只剩帳戶裡的存款不會背叛你」。

也有網友分享親朋好友不婚不生的例子反駁原PO，「我姑姑現在五十初，沒結婚沒小孩，在北部有一間房租人，另一間自己跟貓住，放假愛去哪就去哪，自由自在沒人管」、「認識一個單身女獸醫，應該50多歲，根本生活超豐富，出國當動物志工，很多酷地方都去過，如果有家庭根本不可能」。

中年失業 單身 獨居老人 結婚

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