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家人要給一輛…北漂男猶豫「沒房該養車嗎」？ 網勸退：年花10萬都不夠

聯合新聞網／ 綜合報導
一位北漂網友表示，家人打算送自己一台二手車，但考量使用頻率及開銷後讓他有些猶豫。情境示意圖。圖／Ingimage
一位北漂網友表示，家人打算送自己一台二手車，但考量使用頻率及開銷後讓他有些猶豫。情境示意圖。圖／Ingimage

近年萬物齊漲，對許多小資族來說，若想要維持生活品質，便很難再負擔買房、養車等重大開銷。一位北漂的網友提問，家人近日想將一台二手車給他，讓他在台北有車可以使用，然而考量使用頻率及養車的開銷後，他有些猶豫，因此想諮詢網友看法。

原PO在PTT發文表示，今年28歲，在台北工作的他平日都是搭捷運上班，目前仍在累積資產中，未來打算在郊區或鄉下買房。而近日家人考慮將一台二手豐田車給他使用，原PO分析，自己僅有周末打球時需要用車，且若要養車，除了保險及稅金外，停車位月租費也要4500元左右，再加上車子保養費用，粗估一年須增加10萬元的開銷。

而養車的誘因在於，未來若有車子，周末能夠走動的範圍將會更廣、更方便，回南部老家時也不一定要搭高鐵。原PO對此感到猶豫，「沒有房的情況下，會願意養車嗎」？

有不少網友認為車子不是必要，「不是日常跟工作很需要的話，真的不要，很燒錢又只會貶值。我身邊的人有車都寧願搭高鐵南下了，開長途很累」、「我台北人，在台北沒車位真的超麻煩，要一直找，我後來就一直騎車了」、「你車接來都不要開，停車位、保險稅金就7至8萬了，一年抓10萬太少了」、「28歲，除非你薪水很高，不然就是拖累你自己」。

也有人提出不同看法，「有車就會想到處走走了，我是這樣啦，很少開但還是都蠻需要的。主要你沒車位，租車位比較貴」、「開車是比較舒適，看你的評估」、「有車可以旅行、載女友，下雨也可以出門，假日生活變很豐富，以後有小孩更需要，我家也是先有車，再慢慢存錢買房的」，還有人分析最佳購車時機，「若不是工作需求，等實現買個帶車位的房（不論市郊）、有個伴，那時候才是最佳的買車時機」。

北漂 買車 資產 車位 開銷

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