到實體店面購物的人很多？ 一票網友回：親自看過才準

現在網路商店購物方便，許多人在家動動手指，商品就自動上門，讓許多實體商店生意減少。日前有位網友好奇問，「你們還會光顧實體門市嗎？」他指出現在很多商品網路就買得到，大家還會去實體店嗎？

原PO在PTT好奇發問，「超商不算的話，其他商店你們還會去嗎？現在是網路購物時代了，很多東西網路就買得到，那你們還會去逛實體店嗎？有沒有時代改變的八卦呢？」

對此，有一票網友還是會去實體店面，「本肥買貓糧還是去實體店啊」、「常去實體店看呀，然後網路上買，畢竟太多東西還是要試過後才知道適不適合」、「急用+價值低的東西用網購才是蠢好嗎？」、「網購要湊到免運門檻，有時想買幾十塊的，還要多湊錢」。

也有人選擇用網購，「衣服、鞋子會實體買，其他能線上買就線上買」、「我買書會網路買」、「我很常邊逛邊上網下單，下單完回家」、「同一間公司的商品，網路有打折，實體沒有，逼人去網路下單就對了，店員開除關門好了」。