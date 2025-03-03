哪裡的食物最難吃？他發文列3縣市 在地人反駁：你不懂

誰是台灣最難吃的縣市？一名網友在Dcard發起討論，提問「大家心目中哪個縣市東西最難吃」。原PO首先列出南投、嘉義、雲林，並補充自己最喜歡的是台北、台中、高雄。貼文曝光後，不少上榜的在地人搖頭表示是原PO「不會吃」。

原PO表示自己是台北人，算是四處玩了不少縣市鄉鎮。他首先點名南投，直言「打從心底認為南投人沒吃過美食，但相對的我也認為南投人心很善良」，分析南投市難吃的店家大概佔9成5，但都開了10幾、20年都還不倒；再來第二個是嘉義，建議想吃美食要靠當地人介紹，網路上熱門的10間有9個難吃、名不符實；最後則是雲林，雖然中式、台式都好吃，但西式不是普通就是難吃。

他另外也補充最喜歡的三個縣市，首先是家鄉台北，也許因為習慣且常吃餐廳，他坦言，「中高檔以上的餐廳，真的還是覺得我們台北最讚」。 第二則是台中，原PO表示真心認為台中美食多，而且口味多樣，能符合南北口味差異。最後推薦高雄，強調在自己心中高雄完勝台南，對於愛吃餐廳的他而言，高雄更勝台南一籌，因為台南主要都是平價小吃，但口感又偏甜不符合自己的喜好。

貼文曝光後，不少在地人吐槽，「你是不是想被雲林人打，明明超多好吃的好嗎」、「一直都覺得嘉義是最好吃的」、「嘉義美食第一，超好吃，超越很多縣市」、「覺得南投很多驚喜小店都滿好吃的」、「南投草屯好吃的蠻多的」、「把嘉義排在難吃的地方，我看你是不懂哦」。

也有人分享自己的看法，「身為新竹人覺得絕對是新竹吧，又貴又難吃，cp值超低」、「花蓮又貴又難吃」、「台北榮登最難吃第一名」、「苗栗+1，是不是都是什麼油蔥水晶餃之類的東西」、「沒錢的話，台北就要去陪新竹穩坐難吃榜第一了，再來就是彰化和苗栗」、「最難吃的冠軍絕對是新竹」、「我也吃不慣台南，有些甜到有點噁心」。