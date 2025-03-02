煮30年還是失敗！饕客點名1款經典泡麵：全台最麻煩

台灣泡麵有各式各樣不同的口味，除了常見的維力炸醬麵之外，「香菇肉焿湯麵」也是旅外遊子心心念念的家鄉味。不過，其帶有勾芡的粉包，使不少人在沖泡時常常失敗，因此它也被網友封為「全台最麻煩的泡麵」。

一名網友過去曾在FB社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」中發文PO圖，只見圖中擺著一碗香菇肉焿湯麵，雖然已經攪拌過，但碗中的調味粉沒有完全溶解，反而以勾芡狀殘留在上面，沖泡不全的現象反而讓原PO大讚：「香菇肉焿泡麵的精華，就在於那沒有攪散的勾芡狀物體」。

貼文曝光後，不少饕客紛紛回應，「論經典的程度，我認為它不輸維力炸醬麵」、「最費工的泡麵，但真的很好吃」、「喜歡吃那不小心沒攪散的那一小坨…」、「泡了30幾年，每次都攪不散」、「太散就不好吃了」、「小時候還以為那就是仿肉羹」、「超愛吃的，不說了我要去補貨了」。

至於該如何沖泡才正確，味王在官網也特別提到，先將碗蓋撕至標示處後，取出調味油包、粉包，將油包倒入後沖進適量沸騰開水，等待三分鐘再將粉包勾芡拌勻，最後加入黑醋，便能享用酸中帶鹹的特殊口感。

不過，含有太白粉勾芡的粉包時常攪不散，對此有不少老饕透露，重點在於緩慢且分次的加入，「一手攪拌熱湯汁，一手分次倒入少許調味粉至完（過程中需注意調味粉是否有攪拌均勻，才不會有結塊的慘案發生），最後才倒入醋包及（已泡熟）的麵條拌勻」、「粉包就是先加一半，等打開再加一半，這樣既有濃稠感，又可以吃到結塊爽感，從小到大的經驗談」。