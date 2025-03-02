她好奇醫護爆離職潮卻仍留下來的原因？ 護理師曝1理由：要逃去哪

日前有一名女網友在論壇透露，自己之前是護理師，已經離職4年，擔任護理師期間，經歷過每個月免費加班40～60小時、同事態度惡劣的狀況，後來選擇離開醫療現場。原PO好奇想問同業，目前還任職護理師的人堅守崗位的原因。

原PO在Dcard以「其他 請問現在在醫院工作的護理師」為題發文表示，她已經「逃跑」4年，之前是在醫學中心擔任護理師，每個月無償加班40小時以上，還要面對同事惡劣的態度，最終選擇離開護理界。

原PO因近期諾羅病毒肆虐、急診壅塞、家在馬偕醫院附近，而有所感觸，想知道還待在醫療現場的護理師，是以何種決心與精神堅持下去？她也推測，不願放棄年資、薪水、好同事，或者即將退休，甚者是無從選擇，也許都是原因。

有網友認為是無從選擇，「真的要逃的話，要逃去哪裡？」、「沒有一技之長，總得工作所以留下」、「主要就是沒有一技之長，找不到比包夜班薪水更高的工作，現在又有經濟壓力，只好留下」、「剛畢業想去臨床累積經驗，短暫離職想去診所，發現診所需要IV技術，我根本沒有，索性還是回醫院」、「我也是因為什麼都不會，只會當護理師，才繼續努力走下去的」。

但是也有人是因為滿意工作待遇，決定繼續當護理師，「單位氣氛好，基本上準時下班，預假成功率8、9成，想出國短則4、5天，長則2週都休得到，薪水不差分紅多」、「薪資待遇不錯，個人覺得醫院蠻敢給的」、「單位氣氛還不錯，每天都是上班前10分鐘到單位，下班半小時內離開單位，基本不太會需要報到加班，阿長（護理長）是跟媽媽一樣甚至可以談心的存在，算是一個還不錯的舒適圈」。