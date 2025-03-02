只用清水洗澡！她曝不用沐浴乳原因 多年來「根本沒人發現」

你可以接受洗澡不用沐浴乳嗎？一名女網友在Dcard發布貼文，表示自己因為膚質關係，從小六開始就只用清水洗澡，卻曾經看過有人批評網紅NanaQ的極簡主義，當中包含只用清水洗澡，讓她忍不住反駁，「不是每個人身體都會出油」。

原PO表示從國小六年級就不用沐浴乳或肥皂，覺得化學成分對身體不好，洗髮精會用是因為沒用會感覺奇怪，不過不會去嫌棄不用洗髮精的人；其次是自己皮膚非常乾不適合沐浴乳或肥皂。十幾年來只用清水洗澡，她坦言根本沒人發現也沒人聞得出來，身邊親近的人也不知道，身體痘痘都沒長過也不覺得有哪裡髒。

貼文曝光後不少網友驚呼，「沒出油的體質很稀有，我只覺得羨慕」、「沐浴乳或是洗身體的肥皂不也是用來洗淨用的？用清水，那些看不見的細菌、空污洗得掉嗎？」、「油這種東西是水洗不掉的，日積月累就是髒」、「身體不出油我是覺得不太可能，但這些油用清水洗還是洗得乾淨的」、「沐浴乳跟香皂主要是要洗掉身上分解的油脂，身上沒有長痘痘，不代表身體不會分泌油脂，尤其是私處」。

也有網友共鳴，「清水洗澡要看體質，適合自己比較重要」、「我也是從小到大都是清水洗澡，根本沒人發現」、「身體皮膚已經習慣沒有沐浴乳，所以也不會油，倒是冬天洗太熱容易乾」、「異膚路過，能不洗澡就不洗澡，但夏天會每天洗，還沒異膚之前就是清水洗澡了，真的是沒什麼味道啦」、「真的！我身體也都用清水洗，而且清水洗就很乾淨了，還有一種清爽的氣息，從來沒有異味、污垢或因此生病過」。