楠梓台積電正式啟動 員工通勤40分鐘「先買車不買房」
高雄楠梓的台積電廠區已正式開始運作，不少員工已經投入上班行列，引發PTT網友熱烈討論。原PO分享了一位從小看著長大的病人，如今已在楠梓台積電工作，通勤40分鐘仍選擇先買車而非買房，勾起不少網友對「年輕人消費選擇」與「高雄房市」的看法。此外，過去曾有人質疑台積電是否會落腳高雄，如今已成事實，也讓不少人回顧當年對此的爭議。
一名網友在PTT發文表示，他的舊識在台積電楠梓廠上班，住家距離廠區騎車單程約40分鐘，但卻選擇先買進口車，而不是先買房，讓原PO無奈表示，「年輕人就是年輕人，賺到錢了第一件事都是去買車」。
他也笑稱，「從以前看一堆人在那邊噴台積電不會來高雄，一堆鄉民在批踢踢跟我嗆『開工再來說！』轉眼間，一堆高雄人都已經在楠梓台積電上班了」。
其他人則紛紛留言，「鳳山有房等繼承，當然要買車防三寶」、「騎車要40分鐘當然先買車啊，不然下班打瞌睡就直接傳送異世界了」、「新竹人也沒人要住竹北，台南人也沒人要住善化新市」、「現在在高點當然等一下」、「車貸繳清後就會開始懷疑要不要歐in買房了」、「晚2年買說不定就把車錢省回來」、「早說過台積電員工自住首選是鳳山，這時代誰要離公司近，搞到加班加不完」。
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