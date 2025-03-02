「乖乖」復刻台灣1經典美食味道 網友嚐後大讚：神還原

經典零食「乖乖」伴隨著我們成長，自1968年推出以來，已經研發將近60多種特殊風味，隨著地區、季節的不同，也會變換出各式各樣的限定口味。有網友開箱了11種特殊乖乖，其中一個「滷肉飯」風味讓網友嘖嘖稱奇，大讚：「還原度超高！」

一名女網友在Dcard上發文，開箱11種自己在旅途中發現的特殊風味乖乖，其中包含「水蜜桃」、「大湖草莓」、「黑糖紅棗」、「柚子」、「夏雪芒果」、「美姬草莓」等水果風味，也有清境農場限定的「番茄喃咪」風味，將碳烤後的番茄與其他辛香料混合，吃起來就像番茄紅醬義大利麵。

另外，她也開箱了「海藻」、「擂茶」、「草莓奶酒」以及「滷肉飯」，乖乖公司將台灣小吃「滷肉飯」經典復刻在乖乖上，不僅使用在地好米製作成「米乖乖」，更是連油蔥酥、醬油等滷汁香氣完美呈現，驚豔不少網友，「聞起來真的超像滷肉，吃起來鹹甜鹹甜非常涮嘴」。

乖乖新系列「乖乖食堂」，把台灣的經典美食融合在零食中，包括「冬瓜茶」、「金桔檸檬」與「紅糟肉」，都讓消費者能夠品嚐道地的好滋味。

貼文曝光後，網友也熱情分享自己最愛的特殊風味，「上次吃日月潭紅茶拿鐵口味，吃完驚為天人，直接上網訂了一整箱」、「木鱉果吃起來很哈密瓜，也蠻有趣的」、「大推池上農會的焦糖瑪奇朵口味，一不小心就會整包嗑光光」、「台東的洛神花是最好吃的」。