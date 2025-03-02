她見一堆人在圖書館睡覺、滑手機怒「超自私」 網不挺：先到先贏

圖書館是不少人閱讀、唸書的絕佳場所，然而因為需求量大，常出現沒有位子的情況。一名女網友在Dcard發布貼文抱怨，昨（1）日要去圖書館看書，卻發現已經沒有空位，不滿許多佔用位子的人不是在睡覺就是在滑手機，她忍不住怒喊「越想越氣」。

原PO表示可以理解看書累了會想要休息，但每次遇到的人都是一睡就睡半天。她說近期要讀書所以去圖書館，結果跑了許多圖書館卻都找不到座位，因為兼職的關係，沒空一開館就來排隊，不過讓她看不下去的是有一半的人都佔位置睡覺，尤其中、老年人的桌上空空如也，一睡就是半天或坐在位置上看手機。

她氣得問，「這是圖書館，要玩手機要睡覺能不能去其他地方？」直言每次看到這些人卡位，自己卻找不到位子心裡就一把火在燒，哪怕去沙發或長凳區她都不會有意見，偏偏這些人都選有桌子的地方，因為是公共場所沒有權利去要求讓座，但論及道德問題，原PO怒喊情況不是一次兩次，還有人在她已經讀完書要回家了還在睡。

貼文曝光後網友逆風，「只能說現實情況是資源有限，大家對圖書館的期待也不一樣，有些人可能只是想找個安靜的公共空間坐坐、打發時間」、「圖書館本來就可以接受別人不只是去那裡讀書的」、「我假日會去圖書館滑手機，也會坐有桌子的，其實我真的在看電子書」、「人家就是比妳早去佔到位子，妳管他要睡覺還幹嘛，公共場所本來就不是妳能管這麼寬的」、「他們又沒有吵，沒必要這樣子吧」。

也有部分網友共鳴，「一堆佔一整天，好位置只出現2到3小時的」、「真的一堆人只是去圖書館玩手機吹冷氣的，但我們也不能說什麼，遇到睡覺就算了，有時候睡覺還打呼」、「理解妳的感受，但是人家也沒違反規定，就只是道德感的問題而已」、「我常去的圖書館，一堆遊民每天去圖書館吹冷氣睡整天，還拿書當枕頭，大包小包的家當一次就佔好幾個位置，重點是很臭」。