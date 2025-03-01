關西休息站2女「人肉佔位」！加碼1行為讓他當場爆氣 網友全炸鍋

228連假國道湧進大量車潮，休息站的停車格幾乎一位難求！對此，一名網友分享，在關西休息站遇到2名女子用「人肉佔位」，對方還做出1行為讓他氣到將影片PO上網，引發廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆料公社官方專屬」分享一段影片，指出228連假國道超塞，經過關西休息站想停車休息，竟然遇到2名女子用「人肉佔位」，堅持不讓他停車，其中一名穿粉色上衣的大媽還敲打他的車，讓他氣得把影片PO上網。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「拍車子我沒辦法接受」、「是在拍車子什麼意思的？」、「拍車子真的會不爽」、「這樣拍我車我理智線會斷掉喔！」、「想尿尿就先下車尿，花時間人肉佔位，超沒水準」、「丟臉的底層人類」、「可以報警違規取締，還有可以打給服務區櫃檯出來處理」、「打給國道警察來處理就好了，沒必要讓」。

事實上，根據《道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款》規定，行人若於交通頻繁的道路坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣300元罰鍰；於道路上堆置物品妨礙交通，依照第82條規定，亦可處1200至2400元的罰鍰。