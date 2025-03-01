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預訂餐廳2小時後取消「千元訂金被沒收」 他嘆沒人情味掀網友論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，近期在半夜預約了一間拉麵店，2小時後發現訂錯時間趕緊取消，但1000元訂金直接被沒收，讓他直呼「很沒人情味」。示意圖／Ingimage
一名網友表示，近期在半夜預約了一間拉麵店，2小時後發現訂錯時間趕緊取消，但1000元訂金直接被沒收，讓他直呼「很沒人情味」。示意圖／Ingimage

有些餐廳為了避免客人臨時取消，都會提前預收訂金。對此，一名網友表示，近期在半夜預約了一間拉麵店，2小時後發現訂錯時間趕緊取消，但1000元訂金直接被沒收，讓他直呼「很沒人情味」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在半夜1點，預約一間拉麵店當天中午的位子，2小時後突然想起來當天有事，取消訂位後，1000元訂金竟直接被沒收。

這名網友進一步說明，雖然了解店家備料的辛苦，但自認半夜這2小時的操作應該沒有實際影響到店家，卻因手癢而賠掉1000元，指出該拉麵店套餐約800元，沒去吃卻讓店家白賺，直言「很沒人情味，下次也不會想再吃」。

貼文一出後，不少網友都表示「是多高級的拉麵可以收那麼高的訂金？」、「哪家啊，一碗拉麵都沒這麼貴」、「跟我上次一樣，晚上11:50訂位隔天，結果12:20發現我有事取消，一樣扣我訂金1000，我說這樣要扣訂金？店員竟然回『因為食材都是依照訂位準備』」、「公布一下店名，讓大家躲一下好嗎？又不是沒取消放鳥」。

不過，也有網友持相反意見，指出「為什麼會覺得沒損失？這兩小時內也有可能有其他客人想訂，但就因為你已經訂了，就顯示沒足夠的位置提供，其他客人只好放棄」、「從下訂到取消過程就算非常短，難道規則就不是規則嗎？每個人都像你2小時取消，店家還要不要做生意？」、「建議看清楚店家規則，可以接受再進行消費，這是對自己也對店家的尊重」。

拉麵 餐廳

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