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從健保點值、波波醫生到小腦袋 醫界政治版圖悄悄挪移

擋不住隔壁「賞鳥」目光…他問小便斗隔板有啥用？ 網解惑真實用途

聯合新聞網／ 綜合報導
律師好奇，小便斗隔板童常無法阻擋隔壁使用者的視線，那麼其設置用意究竟為何。小便斗示意圖。圖／Ingimage
律師好奇，小便斗隔板童常無法阻擋隔壁使用者的視線，那麼其設置用意究竟為何。小便斗示意圖。圖／Ingimage

公共場所的男廁小便斗一般不會有隔間，僅由隔板區隔兩座小便斗，如廁時若是兩旁有站人，難免會有些尷尬。律師王至德近日在臉書發文表示，明明廁所小便斗的隔板通常都擋不住旁邊的人看自己的視線，那麼設置隔板的用意究竟何在？對此，有網友指出是要降低心理隔閡，也有人認為是為了防噴濺。

王至德律師在FB粉專「法老王-王至德律師」發文提問，想知道男士們是否有發現，廁所小便斗中間的隔板，往往擋不住隔壁的人看向自己的視線，讓他困惑，「如果擋不住的話，那設置隔板的用意到底是什麼」？

王律師補充，他詢問ChatGPT後得到的回覆是「防潑濺」，然而依照大部分小便斗的間距，除非使用者整個轉過身，否則根本不可能噴到，況且一般人沒事也不會尿到一半轉過來。

對此，有網友指出隔板是為了降低心理隔閡，「那只是降低心理隔閡，沒了那個擋板就會覺得小便斗怎麼那麼近！大家寧願排隊空出距離，也不去用那個被空出來的小便斗」、「至少擋起來可以讓人稍微有一點隱私」、「非禮勿視，防君子不防愛比較的人」、「劃分好彼此空間，至少有遮掩不要那麼赤裸，也避免互相肢體或隨身物品碰觸到的可能。另一個是避免彼此尿液互噴」。

也有人表示，隔板是否能遮擋視線，與使用者的身高有關，「這跟身高比較有關聯。身高在一定高度下是看不到隔壁的鳥，但高於某個高度就會看得到。然後每間廁所隔板設計高度都不同，所以實際上還是要挑最左或最右吧」。

公廁 小便斗 廁所

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