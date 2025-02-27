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薔薔加拿大看房出車禍！ 被抓1把柄竟遭要求付天價「賠償金」

聯合新聞網／ 綜合報導
前「黑澀會妹妹」女藝人「薔薔」。圖/聯合報系資料照
前「黑澀會妹妹」女藝人「薔薔」。圖/聯合報系資料照

知名藝人薔薔（林嘉凌）近期斜槓YouTuber，她在頻道分享這次加拿大看屋行程中，助理一不留神「親上」前車屁股，想不到對方竟坐地起價，要求支付高額賠償金，她無奈感嘆：「我真的是被弄到沒心情了。」

藝人薔薔日前在YouTube頻道中上架新影片，提到一行人前往溫哥華看房的路上，助理一不留神意外輕碰到前車的屁股，沒想到對方確認助理沒攜帶駕照後，竟坐地起價要求她們賠償1000加幣（約新台幣23000元），讓她們相當傻眼。

為了後續的行程規劃，薔薔決定花錢了事，並和對方商討殺價，最終，雙方以500加幣（約新台幣11300元）和解。薔薔表示，由於對方的車子幾乎看不出受損，原先估計賠償金額頂多200元加幣（約新台幣4300元），但因對方看準助理沒帶駕照，便提高金額，她也怕對方報警控她肇逃，於是決定付錢。

加拿大 溫哥華 薔薔 車禍

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