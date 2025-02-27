白費好心？旅伴蹭免稅不成反酸「獨吞信用卡回饋」 她傻眼：才3%

好友之間要計較這麼多？一名女網友在Dcard發布貼文抱怨，近日和朋友出國旅遊，一起買東西時為了享有折扣，好友希望能跟她一起結帳，沒想到店家不能免稅，好友嘀咕應該自己刷卡，這次讓原PO「蹭了信用卡回饋」。好心幫好友一起結帳卻聽到這樣的結論，讓原PO非常傻眼，發問「這種時候大家都會等信用卡回饋然後算給朋友嗎」。

原PO跟朋友一起出國，逛到一間店時朋友看她買的比較多，就問能不能一起結帳，因為想要免稅。起初她爽快答應，一開始以為這間店可以滿額免稅，而自己本來就滿額了，所以朋友要一起沒問題。就這樣排到結帳，卻發現不能免稅，私訊先去逛其他商店的朋友，對方也同意先結帳。

沒想到晚上他們在逛街時提到要一起算錢，朋友突然嘀咕「早知道我今天就自己買了，因為這樣算錢好麻煩，而且你自己刷卡有信用卡回饋」，抱怨原PO這樣基本上等於免稅，信用卡的回饋也不會平分。傻眼的原PO表示「我的信用卡只有3%」，雖然朋友後面說沒關係，但明明是蹭免稅不成反而酸她賺了回饋，這種態度讓她非常不悅。

貼文曝光後網友紛紛打抱不平，「信用卡是妳的回饋關她什麼事啊？妳還幫她結帳欸，何況回饋只有3%還要算海外手續費」、「這個雷人記得別跟她合併結帳，直接滿額速結」、「自己想蹭免稅還反過來說別人賺回饋，真的很貪小便宜」、「3%還要扣海外刷卡手續費喔！是我我會算給她然後絕交，吃相難看」。