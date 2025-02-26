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一天餐費500元他怨太多 網曝真相：每月吃飯花15K「算低標」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友精算自己每日餐費，發現一天要500元，一個月要1萬5千元，有些網友認為「這很合理」，有些人則認為「可以再省一點」。 示意圖／Ingimage
一名網友精算自己每日餐費，發現一天要500元，一個月要1萬5千元，有些網友認為「這很合理」，有些人則認為「可以再省一點」。 示意圖／Ingimage

物價不斷上漲，許多上班族直呼吃不消。日前有位網友發文，細數自己每天的餐費，早午晚餐加起來就要500元，認為「也不是吃多好，但一個月就得花1萬5千元，何況我還住在中部，如果在北部不是得花更多錢嗎？」

原PO在PTT發文表示，他精算自己三餐的費用，早餐餐點加拿鐵花費120元，午餐是150至180元，比較常點健康餐加上雞胸肉，或者便當加上超商沙拉，晚餐則是比較多樣化，但是平均價格落在200元，這樣算下來，每天也得吃500元左右，一個月花大概1萬5千元，讓原PO直呼「我也不是吃多好，就得花這麼多錢，只能安慰自己，活著要對自己好一點，更何況我還生活在中部而已，如果在台北市要吃得健康點，可能一個月的餐費就要2萬元了」。

對此，有些人認為原PO的餐費合理，「這很正常，外食族想要營養均衡，大概就是這個花費，除非你自己煮」、「這年頭一個月花1萬5千元當伙食費，其實算低標了」、「一天500元也還好吧」、「其實一個月甚至吃到2萬元的餐費，我覺得也還好」。

有些網友則認為可以再省一點，「早餐可以不用吃，這樣又省一餐了」、「現在只能自己煮來省錢了，一次多煮一點，靠分裝冷凍帶便當」、「可以試著自己煮，真的比較省錢」、「拿鐵改喝豆漿，會更加健康，我早餐通常沒吃或喝豆漿而已，50元可以吃很多東西，100元的午餐也有，晚餐吃少對身體健康，我住台北一天才花200-250元」、「我改成一天吃兩餐好幾年了，這樣很省錢」。

健康餐 外食族 省錢

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