幫訂便當老闆忘記送豬排 他被同事求償「10元」無奈：什麼人都有

多數人上班時公司會幫忙訂便當，不過若有缺漏，恐怕會很難處理。一名網友日前發文指出，他幫忙大家訂便當，結果便當店老闆少送餐點，同事卻要求他賠償費用，讓他吐苦水「真的什麼人都有」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他日前上班時幫大家訂便當，結果便當店老闆少送來一塊豬排，他反映後，老闆卻暫時無法派人補送，讓他十分為難，這時少領到豬排的同事，卻要求原PO賠償「10元」。明明不是自己的缺失，卻被要求承擔責任，讓他無奈表示，「真的什麼人都有」。

文章曝光後，有網友建議他賠錢了事，「賠給同事，但下次請他們自行訂便當，說自己怕會遇到同樣的狀況，承擔不起責任」、「10元給同事，下次老闆補送過來，就是你的錢了」、「我會給，但之後訂便當不會幫對方訂了」、「10元看清一個人很划算了」、「把10元給他，然後請對方下次自己訂購，真是好心被雷親」、「我會給他10元，但清楚告知不會再幫忙訂購，因為不想要下次還得自掏腰包負責」。

也有人認為不應該賠償，「應該要叫老闆負責吧」、「其實他也沒錯，花了豬排飯的錢，卻還得吃菜飯便當，真是委屈了，但也不該由你來負責，應該是由你去跟老闆要錢賠給他」、「叫他下班後自己去跟老闆拿」、「關你什麼事啊！」、「你應該要跟他收服務費才對」。