果真有錢才國旅？瑞士1晚房費僅阿里山6折 價差「關鍵點」被揪出

國旅真的比去國外旅遊貴嗎？一名男網友發文，比較訂房網站上國內阿里山和瑞士一個晚上的飯店價格，發現阿里山最便宜的價格要價9千多，瑞士卻只要5千多，價格差距讓他感嘆「果然有錢才國旅」。對此，網友們看法兩極，有的網友認為國旅確實比較貴，也有網友認為「無法比較」。

一名男網友在Dcard發文，他瀏覽訂房網站，比較同樣是景點山區，台灣「阿里山」和瑞士「少女峰底下格林德瓦」的飯店價格，發現阿里山住宿一晚最便宜要價9千多，最貴則要1萬6千元；而瑞士最便宜僅要5千多，約為阿里山的6折，最貴則是1萬4，價格差距讓他感嘆「果然有錢才國旅」。但原PO也補充，他查詢的日期為3月1日連續假期，可能因此國旅價格較為昂貴。

此文一出，不少網友也感嘆國旅的確太貴了，「台灣真的很盤，一個普通啥也不是的民宿，一個雙人房能夠喊價到六七千」、「沒錯，不知道在貴什麼，現在都存錢出國玩，基本上只需多存機票錢，食宿都差不多」、「去年跟朋友去日月潭，查了住宿一晚7000up，而且看起來都是老舊的民宿，更高級的涵碧樓不敢看」。

但也有網友持相反意見，認為裝潢、等級差距無法比較，「身為一個長期在瑞士生活的人，覺得你不能拿不同等級的飯店來比較，我稍微看了一下你所選的那些台灣飯店其實裝潢等等都還不錯，你所選的瑞士飯店感覺偏老舊陽春」、「你拿瑞士三顆星跟阿里山四顆星比？他倆等級就已經不一樣」。

也有網友提出阿里山住宿較貴的可能原因，「阿里山在山上會比較貴本來就很正常（上山成本建房成本就是兩倍以上），你瑞士那個在山下的地方」。