快訊

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

助理費案頻爆 賴清德祭嚴規：綠民代配偶、三親等內不宜擔任公費助理

果真有錢才國旅？瑞士1晚房費僅阿里山6折 價差「關鍵點」被揪出

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友比較訂房網站上國內阿里山和瑞士的飯店價格，價格差距讓他感嘆「有錢才國旅」。示意圖／ingimage
一名男網友比較訂房網站上國內阿里山和瑞士的飯店價格，價格差距讓他感嘆「有錢才國旅」。示意圖／ingimage

國旅真的比去國外旅遊貴嗎？一名男網友發文，比較訂房網站上國內阿里山瑞士一個晚上的飯店價格，發現阿里山最便宜的價格要價9千多，瑞士卻只要5千多，價格差距讓他感嘆「果然有錢才國旅」。對此，網友們看法兩極，有的網友認為國旅確實比較貴，也有網友認為「無法比較」。

一名男網友在Dcard發文，他瀏覽訂房網站，比較同樣是景點山區，台灣「阿里山」和瑞士「少女峰底下格林德瓦」的飯店價格，發現阿里山住宿一晚最便宜要價9千多，最貴則要1萬6千元；而瑞士最便宜僅要5千多，約為阿里山的6折，最貴則是1萬4，價格差距讓他感嘆「果然有錢才國旅」。但原PO也補充，他查詢的日期為3月1日連續假期，可能因此國旅價格較為昂貴。

此文一出，不少網友也感嘆國旅的確太貴了，「台灣真的很盤，一個普通啥也不是的民宿，一個雙人房能夠喊價到六七千」、「沒錯，不知道在貴什麼，現在都存錢出國玩，基本上只需多存機票錢，食宿都差不多」、「去年跟朋友去日月潭，查了住宿一晚7000up，而且看起來都是老舊的民宿，更高級的涵碧樓不敢看」。

但也有網友持相反意見，認為裝潢、等級差距無法比較，「身為一個長期在瑞士生活的人，覺得你不能拿不同等級的飯店來比較，我稍微看了一下你所選的那些台灣飯店其實裝潢等等都還不錯，你所選的瑞士飯店感覺偏老舊陽春」、「你拿瑞士三顆星跟阿里山四顆星比？他倆等級就已經不一樣」。

也有網友提出阿里山住宿較貴的可能原因，「阿里山在山上會比較貴本來就很正常（上山成本建房成本就是兩倍以上），你瑞士那個在山下的地方」。

出國旅遊 國旅 瑞士 阿里山

延伸閱讀

男搭機「為千元太陽餅付3千5行李費」 達人揭機票陷阱：不是便宜一定好

遊日買太多…整袋免稅品忘在關西機場！她耐心解關卡 5天取回失物

消費超高！他點名一國家「絕不二訪」：商旅價格堪比日韓五星飯店

原說不用給…友幫買精品包反悔收代購費 她嘆：看清一個人

相關新聞

幫訂便當老闆忘記送豬排 他被同事求償「10元」無奈：什麼人都有

多數人上班時公司會幫忙訂便當，不過若有缺漏，恐怕會很難處理。一名網友日前發文指出，他幫忙大家訂便當，結果便當店老闆少送餐點，同事卻要求他賠償費用，讓他吐苦水「真的什麼人都有」。

果真有錢才國旅？瑞士1晚房費僅阿里山6折 價差「關鍵點」被揪出

國旅真的比去國外旅遊貴嗎？一名男網友發文，比較訂房網站上國內阿里山和瑞士一個晚上的飯店價格，發現阿里山最便宜的價格要價9千多，瑞士卻只要5千多，價格差距讓他感嘆「果然有錢才國旅」，對此，網友們看法兩極，有的網友認為國旅確實比較貴，也有網友認為「無法比較」。

台彩開辦20多年從未見頭獎得主？他曝中獎者現況「朋友人間蒸發」

近期掀起台彩旋風的威力彩，頭獎在連摃33期後，終於在24日晚間開出，中獎人不只獨得頭獎，也中了其他獎，共贏得20億2013萬餘元...

原說不用給…友幫買精品包反悔收代購費 她嘆：看清一個人

朋友去國外旅行時，許多人會請託「代購」國外的商品。一名女網友發文，稱她的朋友去歐洲遊玩，她請朋友幫忙代購「歐洲精品包」，買回來後朋友並沒有跟她索取代購費，直到她主動提起退稅的事，朋友才「出爾反爾」跟她要代購費，讓她感到不太舒服，直言：「當作是看清一個人，以後也不會往來了」

吉伊卡哇吸600萬人潮！他不解「就是一坨臉」紅在哪 網友炸鍋：你老了

動畫「吉伊卡哇」相當火紅，有不少人都會購買周邊。對此，一名網友好奇，吉伊卡哇是不明生物，看起來就是一坨臉，不懂到底在紅什麼...

威力彩中頭獎有多難？她開發1程式爆紅 一票網友苦笑：面對現實

威力彩終結連33槓，由一人獨得頭獎獎金20.07億億元。對此，有一名網友做出威力彩模擬器，算出中頭獎的機率。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。