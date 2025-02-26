台彩開辦20多年從未見頭獎得主？他曝中獎者現況「朋友人間蒸發」

近期掀起台彩旋風的威力彩頭獎在連摃33期後，終於在24日晚間開出，中獎人不只獨得頭獎，也中了其他獎，共贏得20億2013萬餘元。不過有網友表示，公益彩券開辦至今20幾年，似乎沒看過頭獎得主露面，讓他困惑，「難道頭獎都假的」？對此，有認識頭獎得主的網友留言分享，「我媽中過今彩539，從此相信自己會再中一次。中的錢三年內全部還給台彩，然後還欠錢」。

原PO在Dcard上以「大家有遇過中頭獎的人嗎？」為題發文提問，為何這20幾年來，幾乎所有中頭獎的幸運兒都如此低調？原PO認為隨著網路社群的發達，應該會有喜歡高調、不怕別人知道的得獎者願意露面才對，讓他不禁困惑，「難道頭獎都假的」？

對此，有親朋好友曾中過頭獎的人分享經歷，「我爸中大樂透頭獎800萬，說他這輩子神仙說會中兩次頭獎，一輩子都在賭，就中一次」、「我朋友中威力彩好幾億，後來把我們都封鎖了，人就消失了。他弟弟說他們也聯絡不到他哥，我朋友後來買了一間房子給他弟跟爸媽之後就人間蒸發了」、「身邊有個朋友中300萬（刮刮樂頭獎），一拿到錢馬上去買房子付頭期」。

也有頭獎得主現身說法，「我就是哦，2020年12月今彩539頭獎。但是800萬說實在的，扣完稅再加上買房頭款+裝潢+買車就幾乎快花光了，最後剩下40幾萬元也沒辦法出國，就買一台重機跟吃大餐」。

還有網友指出頭獎得主若不低調，很容易出事，「台南有一期1億扣稅後不到8000萬的，有，也知道是誰，不過那個人很快就搬離老家、往北部去，因為他自己公布，後來天天有牛鬼蛇神都來找他要借不用還的」、「我自己身邊有2個親戚中過，一位今彩中了800萬，後來因為大家都來借錢或要求分紅，一下就花光了」。