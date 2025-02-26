原說不用給…友幫買精品包反悔收代購費 她嘆：看清一個人

許多人會在朋友出國時請託代購商品。一名女網友發文，稱她的朋友去歐洲遊玩，請對方幫忙購買「歐洲精品包」，買回來後朋友並沒有跟她索取代購費，直到她主動提起退稅的事，朋友才「出爾反爾」跟她要代購費，讓她感到不太舒服。

一名女網友在Dcard發文，表示她和一名朋友關係很好，近日朋友去歐洲旅遊，原PO順勢請託她幫忙代購歐洲精品包，朋友也爽快地答應了，她也不停強調如果麻煩的話不用勉強買，朋友則一直說沒關係，買到了精品包還很興奮地跟原PO分享。

原PO表示，朋友在刷卡前，她就把一半的錢轉給朋友了，買到後她也將全部的錢給了對方，隨後雙方提到了「代購費」的事情，朋友的媽媽堅持要跟她收代購費，但朋友並不打算理會媽媽的提議。直到朋友回國超過一周，原PO提醒她收到退稅後再通知一聲，朋友才發來消息：「我覺得我花費了不少心力在這件事上，所以我應該還是要跟妳收代購費」。原PO雖然支付了這筆錢，但事後才收代購費的行為讓原PO無法接受，認為代購的事讓她「看清一個人」，以後也不會跟對方來往了。

此文一出，不少網友批評原PO朋友，認為既然要收代購費，一開始就要說，「我是妳的話會很不爽，但這次會給他，之後不會再往來，不是不能被收代購的費用，只是如果要收一開始就要講清楚呀」、「大概是有人一直在她旁邊跟她說要收代購費她才改變心意的，是我就會說那不然退稅的錢就不用再退我了當作代購費，但對於這種出爾反爾的人之後就不要再往來了」、「明明說好不收，結果後面又說要收費，前提都是要雙方同意的狀況下進行，不然我覺得朋友有種吃定妳的感覺」。

也有網友推測朋友要代購費的原因，「之前國外購買的經驗，通常信用卡也要等到一甚至兩個月後才會退到卡上，會不會是朋友覺得才過了一週妳就在追問退稅的事情而改變了心意」。