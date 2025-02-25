吉伊卡哇吸600萬人潮！他不解「就是一坨臉」紅在哪 網友炸鍋：你老了

若在捷運上需要幫助，又怕被旁人聽到而不敢開口，該怎麼辦呢？臺北捷運公司自2022年起推出AI智慧客服，不僅能快速取得相關服務，也解決了內向不敢開口的窘境。日前，有網友發現捷運座位上的飲料被打翻，她通報不到五分鐘後，便有工作人員前往處理，非常有效率。

2025-02-23 13:20