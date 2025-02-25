吉伊卡哇吸600萬人潮！他不解「就是一坨臉」紅在哪 網友炸鍋：你老了
動畫「吉伊卡哇」相當火紅，有不少人都會購買周邊。對此，一名網友好奇，吉伊卡哇是不明生物，看起來就是一坨臉，不懂到底在紅什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「只有我看不懂吉伊卡哇紅在哪裡嗎？」為題，指出吉伊卡哇看起來就是一坨臉，很漫畫的不明生物，好像也沒有長的可愛，好奇到底在紅什麼？
貼文一出後，不少網友都表示「不就跟三麗鷗差不多，靠個角色造型就賣翻」、「陪兒子看沒幾集，老子就先崩潰了」、「我也是，娃娃有夠醜」、「我也看不懂黃色小鴨哪裡紅啊」、「吉伊卡哇還行，泡泡瑪特才是真的不懂，到底可愛在哪？」、「誰還記得天竺鼠車車？」
不過，也有一票吉伊卡哇鐵粉回應「可愛，你老了」、「滿可愛的啦，故事也不是光無腦幼稚賣萌」、「應該就是可愛吧，女生會喜歡的東西」、「動感音樂吧！音響旁的小孩不自覺跳很開心」、「我以前也跟你一樣不懂，後來就入坑了」、「就可愛，哏圖不錯笑」、「日本很紅欸」、「把集數看完再問問題」。
事實上，2025高雄燈會因為邀請到吉伊卡哇進駐愛河灣，創下600萬人到訪參觀，也替高雄帶進超過100億觀光產值，凸顯吉伊卡哇的高人氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言