威力彩中頭獎有多難？她開發1程式爆紅 一票網友苦笑：面對現實
威力彩終結連33槓，由一人獨得頭獎獎金20.07億元。對此，有一名網友做出威力彩模擬器，算出中頭獎的機率。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「來玩玩威力彩模擬器，體驗到底多難中」為題，分享自製的威力彩模擬器，直言「每天晚上彩券行都大排長龍，但大家知道頭獎到底多難中嗎？」，揭露頭獎的中獎機率為2209萬分之1，更做出結論「有夢最美，做公益OK」。
貼文一出後，多數網友都表示「真的是有夢最美」、「謝謝妳，設計出超級精美、有趣的網頁！我醒了」、「謝謝妳超棒的模擬器，以後我想不開（準備去彩券行買爆彩券）的時候，會記得多玩幾次，提醒我面對現實」、「這些錢...還不如拿去吃」、「謝謝妳讓我體會到一次買10000，回本不到5000的感受」。
此外，也有不少網友堅持玩到中頭獎，紛紛回應「玩了快兩個小時終於中頭獎了」、「終於中了！人生第一次中頭獎！」、「中了頭獎！等等該去買一張嗎？哈哈哈」。
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