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經典賽熱戰…一日棒球迷問啥會讓人生氣？昔日強投狂被點名

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊努力爭取經典賽資格賽最後一張晉級門票。 記者余承翰／攝影
中華隊努力爭取經典賽資格賽最後一張晉級門票。 記者余承翰／攝影

中華隊先前在世界棒球12強賽奪冠，掀起一波棒球熱潮，這次就有不少人關注中華隊在經典賽資格賽的表現。對此，一名網友好奇，這波熱潮吸引不少一日球迷，「問什麼問題最讓人生氣？」貼文一出後，引起廣大棒球迷熱議。

這名網友在PTT以「一日棒球迷問什麼問題會讓人生氣？」為題，指出近期開打的世界棒球經典賽資格賽，發現有很多一日球迷在問棒球規則，好奇發問「什麼問題最讓人生氣？大家有被問過什麼問題？」。

貼文一出後，不少網友都點出心中最讓人傻眼的問題，「為什麼12強冠軍，還要打資格賽？」、「12強冠軍，世界排名第二，為啥要打資格賽？」、「為什麼資格賽，二三名要加賽？」、「去年不是已經是冠軍了？為什麼還要打？」、「為什麼不叫王建民出來投？」、「王建民會先發嗎？」、「中華隊怎麼突然變這麼爛？」。

此外，還有許多人刻意模仿最常在世足賽時出現的問題：「什麼是越位？」事實上過去也有資深棒球迷認真給出解答，「越位是後跑者出局」、「（超）越（前）位（跑者）」、「棒球規則的確只有寫超越前位跑者，沒有直接寫越位」。

根據棒球規則，後位跑壘員超越前位跑壘員，無論正向、逆向，後位跑壘員都會遭宣判出局。

WBC中華隊 棒球 王建民 經典賽

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