害怕奢侈被唸…30歲女想買人生首個名牌包 網見薪資勸敗：有資格

精品包非生活必需品，不過不少人會在重要的日子買一個犒賞自己。一名女網友在Dcard發布貼文詢問意見，透露自己已經30歲還沒買過精品包，最近有些心動想入手觀望已久的包款，雖然已經做好決定，但心裡還是有點緊張，詢問網友第一次買名牌包的心境。

原PO分享1995年生的她目前月收已達8、9萬，即使薪水比平均年齡高，目前還沒有買過名牌包，最貴的包也低於3千塊。不過今年月初把一個包用壞後，一直遲遲沒有購入下一個。原PO強調，自己會讓包包數量保持在5個以內，規定自己壞掉以後才可以買新的。

她坦言約25歲時就有一直想要的Celine和LV包，但那時薪水不高且存款不多，覺得買包已經超過自己的經濟實力。如今已經工作5年，回頭看25歲那時候想要的包，依舊很喜歡也很想要，因此打算趁這次機會在今年購入第一個名牌包。雖然家裡不缺錢，近期也沒規劃買房買車，但因為媽媽不太會買名牌，也有些擔心買回家會被唸，因此想要詢問大家決定購買第一顆名牌包是什麼情境和心情。

貼文曝光後不少網友「勸敗」，「有能力寵愛自己很開心」、「犒賞自己、慶祝30歲，我覺得都是很好的理由啊」、「想很久了還是喜歡就買吧，以妳的收入當然有資格送自己一顆不錯的包」、「妳看起來平時也不會亂花錢，既然喜歡很久就快入手吧」、「買一個小精品給自己對我來說是個儀式感」、「過了5年還喜歡，非常值得入手」。