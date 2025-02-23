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吃薑母鴨鄰桌女童高分貝尖叫 她勸阻反遭家長嗆「小孩本來就會吵」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨吃薑母鴨，隔壁桌女童一直高分貝講話。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨吃薑母鴨，隔壁桌女童一直高分貝講話。 示意圖／ingimage

家長帶幼童在外吃飯應注意音量，不過普通的互動是沒有問題的。一名女網友在Dcard抱怨，近日吃薑母鴨遇上一個帶著兩個小女孩的家庭，自己這桌都用正常的音量交談，隔壁那桌卻一直用高分貝講話，搞得她用餐興致全無，忍不住向對方要求降低音量卻被嗆「很正常」，她坦言「氣到不知道該回嘴什麼」。

原PO表示近日晚上跟同事一起去吃薑母鴨，老闆安排與其他桌客人採梅花座方式就座。隔壁桌坐了一家子，有爸爸媽媽、兩個小女孩、阿嬤，小女孩目測年齡約幼稚園中班。她抱怨自己這桌都是用「一般正常在辦公室上班」的交談音量，隔壁桌的妹妹從入座開始就一直高分貝講話，加上女童聲音較尖又細，一下尖叫、一下跟爸爸玩得笑到尖叫，讓人忍無可忍。

吃飯還要接受小孩高音量在旁邊吵，原PO實在忍不住就去跟女孩爸爸表示，「不好意思，可以請你們音量降低些嗎？」沒想到對方反駁，「小孩子本來就會吵啊！我跟小孩子玩又怎麼了？會吵很正常啊！不然要他們全程都閉嘴不講話喔？」她直呼自己當下氣到不知道該回什麼，越想越不滿大喊「難怪現在不喜歡小孩子的人越來越多，因為太多只會生卻不會教的家長」。

貼文曝光後，多數網友認為是原PO太過敏感，「不知道到底多大聲，再加上是薑母鴨店，通常很吵，還是真有可能原PO忍受度比較低？」、「薑母鴨店吵雜本來就很正常」、「我覺得今天的狀況只是因為她是小孩，聲音相對大人較尖銳而讓妳忍耐程度降低」、「這都是小孩很正常的反應，她也不是在旁邊大哭大鬧」、「有時候看到網路上的PO文，真心覺得現在的育兒環境很不友善」。

不過也有人幫原PO說話，「小孩子會吵是天性，但大人的不作為可不是」、「對帶孩子的人友善一點，小孩真的很難控制，但她爸的處理方式真的很沒水準」、「這種事很重要的一個依據是，我通常會看家長有沒有在好好管，如果一直都有好好管、有在哄，小孩子哭鬧之類的，我覺得難免」、「其實原PO也只是想跟家長溝通而已，沒想到對方一副理所當然的樣子，是誰感受都會很差吧」、「不是不能講話 但這種叫的可以管一下吧，就是沒家教而已」。

育兒 薑母鴨

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