捷運上遇突發事件怎麼辦？北捷推「AI智慧客服」 網讚：效率極高

若在捷運上需要幫助，又怕被旁人聽到而不敢開口，該怎麼辦呢？臺北捷運公司自2022年起推出AI智慧客服，不僅能快速取得相關服務，也解決了內向不敢開口的窘境。日前，有網友發現捷運座位上的飲料被打翻，她通報不到五分鐘後，便有工作人員前往處理，非常有效率。

一名女網友在Threads上分享北捷客服的實用功能，提到自己搭捷運時，看到有人打翻飲料在椅子上，她立即打開「捷運AI智慧客服」進行通報，只需要打字，對於內向的人來說非常友善，且列車停妥至下一站後，工作人員立馬上前處理，讓她大讚：「真的很有效率！」也呼籲民眾可以將此功能存起來備用。

臺北捷運表示，民眾可以透過「台北捷運Go」App、北捷官網或在車站詢問處掃描QR Code，選擇戴著耳機的微笑娃娃圖示，便能夠進入AI智慧客服。不僅能利用文字線上詢問，也能點選丟失物品、票價查詢、事件通報等功能，自動觸發引導對話。

另外，AI智慧客服串聯臺北捷運客服中心及行控中心，當有民眾進行通報後，客服中心及行控中心的系統會立即發出「叮咚！旅客通報、旅客通報！」的提示音，確認好時間、地點後，便能直接通知相關單位進行處理，省去民眾撥打客服電話或尋找服務人員的時間。