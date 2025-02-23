她納悶冷門專櫃為何不會倒？網揭秘「一類人撐著」：買一次就破萬

百貨公司的專櫃琳瑯滿目，但真正有客人光顧的往往就是那幾家？一名女網友在Dcard上發布貼文閒聊，表示每次經過一些固定櫃位都空蕩蕩，然而這些店家卻又長年駐在百貨公司，因此她很納悶他們究竟有什麼方法活下去，貼文一出有內行人出來解答。

原PO表示每次去逛百貨公司，潮牌NIKE、adidas、NB等運動品牌都很多客人在裡面，但像比較小眾的機能鞋、健康鞋或是一些女鞋專櫃，每次經過都門可羅雀，而且百貨櫃位租金不便宜。根據了解，如果櫃位業績太差，也可能因為合約到期改裝被淘汰。

然而，百貨公司這些品牌卻屹立不搖，明明有時候都覺得精品店裡試鞋子的客人都比他們多，因此她很好奇這些店家是怎麼撐下去，還是其實有人默默在買，只是剛好她都沒遇見，想請有在百貨上班的網友幫忙解答。貼文曝光後不少人解釋「貴婦」通常是這些商家能夠保持營業額的主力。

網友回覆，「妳在上班上課的時候，有一群高消費力的人都還在持續不用上班加消費喔」、「健康鞋這類產品就是有固定族群，很多熟客都是習慣一次買好幾雙」、「週年慶時也有很多人在買」、「一雙最便宜也要一萬多，每個月都可以做一、二百萬的業績，不是沒客人，是妳沒看到而已」、「待過百貨業，平日真的是高消費族群，假日都是忙中低消費族群」。