來台逛夜市！陸客大推1經典美食「每晚都吃」 老饕：必加這一味

匯集各式各樣平價小吃、美食的夜市，不只深受台灣人喜愛，更是許多外國觀光客來台時必訪的行程之一。日前有大陸網友發文分享，他到台灣觀光時，去逛了饒河夜市，並嘗試了地瓜球等小吃，沒想到一吃驚為天人，讓他直呼，「答應我！來台灣一定要吃」。

原PO在社群平台「小紅書」上發文表示，某天他去逛台北的饒河夜市時，買了一包地瓜球，還灑了梅子粉調味，他品嘗後相當驚喜，表示隔天還想再吃一次，更向網友們大力推薦，「答應我！來台灣一定要吃這個地瓜球」。

對此，不少網友表示同意，「絕對要吃」、「去台灣每晚必吃」、「這個我也很喜歡吃」、「好吃，兩個小孩都喜歡吃」。

有不少饕客指出地瓜球要選空心的才美味，「地瓜球一定要吃這種空心的！有餡的是邪魔歪道」、「大顆空心真的好好吃」、「要吃那種超級空，冷掉還很有嚼勁的」，也有網友表示梅子粉很關鍵，「地瓜球肯定是加梅子粉」。

還有人推薦其他店家的地瓜球，「肯德基的也好吃」、「台大附近有一家超級好吃，QQ彈彈的，超多人排隊」、「中壢夜市地瓜球也超棒的喔」。