不考慮花費「台灣哪個地方值得一去？」 這2地最多人點名：真的一絕

近年來國旅成為眾人討論的話題，理由不是哪裡最好玩，反而是花費最昂貴、最不值得玩。有網友好奇，如果撇開花費的問題，大家會覺得哪個地方是值得去的？貼文一出引起不少討論，東部和離島最多人點名。

原PO在PTT以「不考慮花費 你覺得台灣哪個地方值得一去」為題發文，他說國旅這幾年慘淡的原因之一，就是因為消費比日本貴、品質又不好，但他認為台灣還是有一些很不錯的風景區，例如日月潭、太魯閣、花東縱谷等地。

至於被多數人詬病的墾丁，原PO說就算不住在那邊，沙灘也是很漂亮，還是值得去玩的。他想問大家，如果不考慮金錢跟時間的話，台灣有什麼地方是值得國旅一下的？

貼文引起熱議，「金門、澎湖、花蓮、墾丁都可以去啊，不用錢的話」、「武嶺，特別是天氣好的深夜」、「武嶺要3-4點到，可以夜空跟日出一起看，然後早上去清境農場，下午日月潭，完美」、「全台，一定要國旅」、「北海岸滿美的」、「愈偏鄉越漂亮」、「我的話就是住在市區的五星級，逛附近的百貨、吃飯店的餐廳這樣」。

有人力推東部景觀，「自然風景首選東部」、「放鬆可能還是東部吧」、「花東不錯，很悠閒」、「太魯閣啊，不過短期不能去了」、「花東可惜就是地震，不然太魯閣景色真的一絕」、「太魯閣超漂亮」、「不考慮費用跟危險性的話應該太魯閣」。

還有網友認為離島不比台灣本島差，「不考慮時間跟錢就馬祖啊」、「馬祖、南北竿、東西莒可以去住看看」、「蘭嶼還可以，就價格比較高」、「年初去了小琉球，看野生的海龜意外的厲害」、「馬祖是真的不錯，東引和東莒真的美」、「馬祖，跟台灣本島完全不一樣的風景」。