超商湯包怎吃？她1舉動遭糾正「吃錯好多年」 內行揭包裝巧思

台灣超商販賣各式商品，不管是日常用品或食品皆應有盡有。日前，一名女網友在「7-11全家 各超商新品資訊共享」分享，自己最近在超商買了湯包，正準備淋上醬油時，卻被同事當場糾正，讓她瞬間愣住，沒想到自己一直以來都用錯方式吃湯包。

原PO透露，某天中午她到超商買了一盒湯包，準備淋上醬油好好享用時，同事卻突然說「你怎麼用淋的？應該用沾的吧」，並稱盒子中間的小凹槽就是專門拿來放醬油的。她一開始半信半疑，沒想到對方進一步解釋，去餐廳吃湯包時，店家提供的都是小碟子，讓客人沾醬，而不是直接把醬油淋在湯包上。

聽完這番分析，原PO才恍然大悟，湯包盒子上的小設計是有用途的，讓她不禁感嘆，「原來自己一直搞錯方式吃湯包」。貼文一出，引起許多網友討論，「無所謂吧，我也都是用淋的啊，只是有些人不沾醬就要另外放」、「原來中間是放醬油…」、「吃很多年了，前陣子我兒子突然教我這樣吃，我才恍然大悟」、「長知識了」、「我也都用淋的」。

還有內行人透露這款包裝的其他小細節，「這個包裝細看有不少有趣的巧思，我認為醬包刻意擺在中間，是要在微波時讓醬包自爆，盡可能從中間往外四射到所有湯包，每吃掉一顆就會看到底部有不同語言的『好吃』」、「記得這款產品每格倒一點醬油進去，會顯現盒子的一些文字，所以應該每格都能倒」。