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下班路見陌生摩托車 網一看喊「價格近百萬」：車牌也不簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友下班路見陌生車型，網驚來頭不小。 示意圖／ingimage
一名女網友下班路見陌生車型，網驚來頭不小。 示意圖／ingimage

貴婦也騎摩托車！一名女網友在Threads上發布照片，詢問下班路上遇到的陌生車款究竟是哪個牌子，網友一看驚覺來頭不小，是2021年春天精品品牌Dior的聯名車，更厲害的是，有網友注意到車牌號碼末號還是8888，真相也讓原PO驚呼「我應該過去叫乾媽」。

原PO在內文表示，這是自己在桃園青埔下班路上看到的摩托車，並問這是什麼車，網友一看紛紛留言「946偉士牌聯名款，加車尾箱要120萬，不含箱95萬的偉士牌」、「一台要價百萬的偉士牌聯名款」、「那不是一台車，那是移動的保險櫃」、「是個狠人的車，有錢人機車都讓妳意想不到。看一些特殊車款，那種都非富即貴」、「這應該是最美的歐兜賣（摩托車）了」。

這台摩托車是2021年夏季Dior與同是1946年起家的義大利摩托車品牌偉士牌（Vespa）聯名款機車「Vespa946」，全球限量僅946台，當年在台灣售價為95萬元台幣，車身行李箱單售則是24萬元，由於是限量商品又上市多年，目前市面上已經難以購買。

還有眼尖網友發現，車子的車牌號是「三字母-8888」，讓許多人忍不著驚呼「車貴就算了還8888，乾媽」、「非富即貴的狠人，精品車加8888」、「這台車加牌，真貴婦」，還有網友查到車牌價格為台幣一萬二。

由 @isabellathatgirll 發佈
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Dior 偉士牌

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