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他搭捷運驚見鄰座乘客「皮帶綁大腿」 內行人秒懂：日本療法

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友搭捷運看到隔壁乘客用皮帶將大腿綁起來，讓他驚訝不已，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影
有網友搭捷運看到隔壁乘客用皮帶將大腿綁起來，讓他驚訝不已，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影

許多人搭捷運坐在位子上時，都會盡量避免去碰到鄰座乘客的身體，但有時候遇到體型比較大的人，難免會不小心碰觸到。有網友在捷運上看到一名男子坐在他旁邊，然後用皮帶將自己的大腿束綁起來，他以為對方是為了避免肢體碰撞才這樣做，但有內行人解釋真正用意。

這名網友在Threads發文表示，今天搭捷運時，有位壯碩的男子上車後坐在他旁邊，接著看到對方拿皮帶將自己的大腿束住，這個舉動讓原PO很驚訝，直呼「好可怕、太厲害了」。他猜想是否是男子不想碰到鄰座的人，造成別人麻煩，所以才將腳束縛住，也因此感動地說「祝他往後人生平安順遂」。

貼文一出引起熱議，「很自律，希望他的一生平安」、「在捷運上只要有女的坐下，基本上我的腳也是習慣避開一點，這樣彼此不會產生什麼誤會」、「雖然是醫療用，但可以也不影響到人很讚呢」、「大哥很棒怕影響人，比我搭機捷遇到一堆無論男女，各種身體行李物品佔位的好太多了」。

有內行人一眼就秒懂其用意，「那是保養腰椎跟骨盆的方式，整脊老師有教，更徹底的還會睡覺時整夜都綁著」、「幫忙解釋一下，這種用途稱之為『綁腳帶』，目的是『限制』兩腿張開的範圍，達到腰椎支撐的效果，減輕腰部的不適，一般人都可以嘗試，但切記使用一段時間後必須要解開休息，避免長時間導致依賴」、「這是日本的礒谷式力學療法，幫助髖關骨矯正。綁起來的時候，坐姿施力點會在屁股後面，同時也會幫助省力的抬頭挺胸，也會拉到身體的經絡；沒有綁起來的時候施力點會在大腿，身體的結構會比較散開，某種程度其實比綁起來更累」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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捷運 皮帶

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