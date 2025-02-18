勤儉度日…沒名牌包遭同事嗆窮酸 小資女：該為融入社會花錢？

不少人會買名牌包犒賞自己，但沒有奢侈品能跟「窮酸」劃上等號嗎？一名女網友在Dcard發布貼文表示，自己覺得拿名牌包壓力很大，所以不會特別去買，沒想到卻被同事嗆窮酸，她忍不住反思是不是該買一個來「融入社會」。

原PO表示自己一直覺得拿名牌包壓力很大，會一直擔心它有沒有髒掉或刮傷，所以一直都用沒牌的包包，但也不用仿的，就是造型樸素的款式。本來覺得一切也還好，直到被人當面批評「很窮酸」。她補充，自己除了包包，其他生活用品也都使用低單價的，日常也很節省。

不過透過這次經驗，受傷的她開始反省，為了讓自己看起來更有質感，是不是應該入手一個名牌包？感嘆不知道該不該為了融入社會，去用比較好的東西，並表示「看過有人說，用有質感的東西才能吸引到有質感的人，好像有點道理」，對此詢問網友看法。

貼文曝光後不少網友急忙勸阻，「當個有質感的人，不一定要有名牌包。用這種來批評你的人本身最沒有水準」、「不覺得遠離這種會當面嫌棄別人窮酸的人CP值更高一點嗎」、「如果出門背名牌包還要幫包包喬一個座位，不如不要買」、「沒有應該，如果真的喜歡才買，而且包包就是要拿來使用的。在自己沒有負擔的價位中挑有質感的就好了」、「名牌的價值是因人而異的，別被牽著鼻子走」。