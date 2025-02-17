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網購到貨拍開箱影片後沒上傳評論 他無辜挨友罵：是要多自私

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人會在網購後填寫評論。網購示意圖。 聯合報系資料照
不少人會在網購後填寫評論。網購示意圖。 聯合報系資料照

網購快速便利，商品到貨後不少人習慣拍開箱影片，一名網友分享為朋友取貨後幫忙拍開箱影片，他好奇詢問是否每次都會上傳影片撰寫評論，朋友卻直言不分享心得很自私，讓他相當困惑與懷疑，貼文也引起討論。

網友在PTT發文提到，他幫朋友拍取貨開箱影片，拍完後朋友要求傳影片給他，他要上傳評論，原PO好奇詢問朋友是否每次都會上傳，未料朋友回覆：「正常人都會上傳吧？買了之後不分享心得是要多自私？」讓原PO瞬間中槍，心想「我就是那個買了就算了的人，這輩子還沒寫過評論」。

原PO疑惑：「這樣有很自私嗎？你們都會給評論？不可能只有我不寫吧，對吧？」貼文一出，網友紛紛留言「朋友只是想賺蝦幣吧」、「他只是想賺蝦幣啦…天哪，為了折合台幣1元的東西說你自私」、「他可以賺1元的樣子」、「跟自私無關吧，講話也太誇張」、「台灣一堆心得都是講包裝、送貨速度，跟產品使用心得完全無關，老實說參考度超低的」。

也有網友表示「特別滿意或不滿意的才會寫」、「收到特別滿意的商品，我會給文字+圖片評價，寫心得文可以幫助沒買過的人一點建議」、「大好大壞會寫+1，幫助別人也幫助自己」、「出貨速度的評論對我滿有用的耶」、「以前會認真寫幫大家排雷，後來就『怎麼可以只有我踩雷』，一律好評」。

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