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共享行動電源帶出國也能還 網大讚超方便：台灣收費還最便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
共享行動電源帶給不少民眾便利的生活。示意圖／ingimage
共享行動電源帶給不少民眾便利的生活。示意圖／ingimage

隨著時代發展，除了有共享機車、共享雨傘、共享空間之外，共享行動電源也帶起了一波潮流。有網友在國內租共享行動電源，卻不小心將它帶去日本，沒想到，日本當地的機台居然能夠歸還，網友看到後紛紛直呼：「太方便了！」

一名網友在Threads上發文，表示自己在國內租借共享行動電源，卻不小心將它帶去日本，原本擔心逾時歸還會被罰錢，不過看到外殼上印有「跨國通用」的字樣，便嘗試在當地的機台歸還，沒想到竟然非常順利。畫面曝光後，也讓其他人直呼這品牌實在是「太方便了！」

根據ChargeSPOT官網提到，共享行動電源提供甲租乙還的功能，服務範圍涵蓋香港、日本、泰國及台灣，不僅支援跨國租借、歸還，也會依據當地匯率調整收費價格，使用上非常便利。

還有常出國的網友分享，目前台灣的價格最為便宜，每小時只需要15元；香港每小時則要5港幣（約新台幣20元）；日本最貴，每小時要價330日圓（約新台幣70元）。另外，香港迪士尼樂園還有特殊版本，外殼印有動畫角色的花樣，相當可愛。

由 @isabellathatgirll 發佈
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行動電源

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